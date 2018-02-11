Fenerbahçe Fernandao ile kazandı

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Medipol Başakşehir’i 2-0 mağlup etti. 32 ve 56. dakikada Fernandao’nun golleriyle galibiyete uzanan Fenerbahçe böylece Süper Lig’de 2 maç aranın ardından Başakşehir deplasmanında kazanmış oldu. Emre, Mossoro ve Epureanu’nun yokluğunu iyi değerlendiren sarı-lacivertli futbolcular gösterdiği bu performansla deplasmana gelen Fenerbahçe taraftarlarını da coşturdu.

Fernandao’dan 2 gol

32. dakikada sol kanattan aldığı topla ceza sahası içine kadar sokulan Fernandao’nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitmiş ve Fenerbahçe 1-0 öne geçmişti. 56. dakikada tekrar sahneye çıkan Fernandao sağ kanattan Isla’nın ortasına yaptığı kafa vuruşunda kendisinin ve takımının 2. golünü atmış oldu. Brezilyalı oyuncu, oyunda kaldığı sürece çok etkili bir performans ortaya koyarken, takımının galibiyetinde de başrol oynadı.

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu

