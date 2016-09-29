Fenerbahçe-Feyenoord UEFA Avrupa Ligi maçı canlı İzle. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi A Grubu 2. hafta mücadelesinde Sükrü Saracoğlu Stadı'nda Hollanda temsilcisi Feyanord'u konuk edecek. Futbolseverler Fenerbahçe-Feyenoord maçını TRT 1'den şifresiz olarak izleyebilecek. Fenerbahçe-Feyenoord maçını haberimizde bulunan ''FENERBAHÇE-FEYENOORD UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI TRT 1 CANLI İZLE'' linkine tıklayarak canlı olarak izleyebilirsiniz... Maç saat 22.05'te başlayacak, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak...

FENERBAHÇE-FEYENOORD UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI TRT 1 CANLI İZLE

Fenerbahçe ile Feyenoord 3. randevuda

Fenerbahçe ile Feyenoord yarın oynayacakları müsabaka ile 3. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, Hollanda ekibi ile daha önce oynadığı 2 maçtan da mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu ikinci maçında evinde yarın saat 22.05’te Hollanda ekibi Feyenoord ile karşılaşacak. İlk hafta maçında sarı-lacivertliler Ukrayna deplasmanında Zorya ile 1-1 berabere kalırken, Feyenoord ise evinde Manchester United’ı 1-0 mağlup etmişti.

Avrupa’da 210. maç

Fenerbahçe, Feyenoord ile oynayacağı maç ile Avrupa’daki 210. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa Arenası’nda geçirdiği 42 sezonda rakiplerini 76 kez mağlup ederken, 90 kez de sahadan mağlup ayrıldı. Fenerbahçe, 43 kez ise rakipleriyle yenişemedi. Bu maçlarda Fenerbahçe, rakip fileleri 262. kez havalandırırken, kalesinde 313 gol gördü.

Avrupa Ligi’nde 43. sınav

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi’nde bugüne kadar 42 maçta mücadele etti. Fenerbahçe, 2009’da UEFA Avrupa Ligi adını alan bu turnuvada geri kalan maçlarda 23 kez sahadan galip ayrılırken, 13 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Bu maçlarında 61 gol atıp, 36 gol yedi.

3. randevu

Fenerbahçe, Feyenoord ile 3. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip daha önce 2002-2003 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda karşılaşmış, Hollandalılar evinde 1-0, deplasmanda da 2-0 mağlup ederek bir üst çıkmıştı.

Hollanda’da da namağlup

Feyenoord, Eredivisie Ligi’nde geride kalan 7 haftada hiç mağlup olmadı. Namağlup liderliğini sürdüren Feyenoord bu maçlarda 21 gol atıp, kalesinde 2 gol gördü.

Fenerbahçe ile Feyenoord arasında oynanacak karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonu'ndan Jonas Eriksson yönetecek. Eriksson'un yardımcılıklarını Mathias Klasenius ve Daniel Warnmark yapacak.

Dick Advocaat: “Manchester United bu grubun esas favorisi”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, gruplarındaki rakiplerinden İngiliz devi Manchester United’ın gurubun esas favorisi olduğunu ve diğer 3 takımın grupta 2. olmak için yarıştığını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi A Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında Hollanda ekibi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadele öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Manchester United bu gurubun en iyi takımı”

Feyenoord maçında rotasyon yapıp yapmayacağının sorulması üzerine Advocaat, “Şu anda oyuncu rotasyonu yapacak bir durumunda değiliz. En iyi oyuncular sahada olacak” diye cevap verdi.

UEFA Avrupa Ligi yarışında daha yolun başında olduklarını belirten Hollandalı çalıştırıcı, “Manchester United bu gurubun en iyi takımı ve esas favorisi. Diğer 3 takım grupta 2. olmak için yarışıyor. Feyenoord iki hafta önce Manchester United’ı mağlup etti. Bu maçta kazanmak zorundayız. Kazanamazsak işler bizim için çok zorlaşır” ifadelerini kullandı.

“Duygusal bir karşılaşma olmayacak”

Duygusal bir karşılaşma olmayacağının altını çizen Advocaat, “Hepimiz için neredeyiz, görmemiz açısından önemli. Feyenoord’un kalitesini biliyoruz. Avrupa’da ve ligde ne yaptığını biliyoruz. Biz kendi sahamızda oynayacağız. Feyenoord için de geçerli. Deplasman karşılaşmaları kendi sahalarındaki karşılaşmalardan daha zordur” dedi.

“Çok fazla sayıda pozisyona giriyoruz ama...”

Çok pozisyon verdiklerinin sorulması üzerine Advocaat, şöyle cevap verdi:

“Son iki maçta 7 gol attık, 15 pozisyona girdik ve 2 gol yedi. Sıkıntılı bir durum yok. Burada tek bir sorun var. Çok fazla sayıda pozisyona giriyoruz. Her şey iyi ama son pas daha iyi olmalı. Futbolda pozisyona girmeniz önemli. Pozisyona girdiğiniz sürece bunları geliştirebilirsiniz. Kasımpaşa karşılaşmasında 10 15 tane pozisyona girdik. Çok pozisyona girince tabiki de rakip pozisyon buldu. Bu konu hakkında kötü bir şey söyleyemeyiz.”

“Volkan şen’in performansından çok mutluyuz”

Volkan Şen’in göstermiş olduğunu performanstan dolayı çok mutlu olduklarını belirten Hollandalı çalıştırıcı, “Sadece final pası hariç. Oyun tarzı, şekli, hızı gerçekten etkili. Son vuruşlarda vizyonunu geliştirmesi gerekiyor. Tek sorun o. Gol atmış, atmamış fark etmez O pası verme konusunda geliştirmesi gerekiyor. O da biliyor bunu. Bence insanların sahada görmekten keyif aldığı bir oyuncu” ifadelerini kullandı.

“Fenerbahçe’ye geldiğim için pişman değilim”

Tecrübeli teknik adam, "Teknik ekibe borçluyum. Ben sadece benim görüşlerimi paylaştım. O da çok pozitif oldu. Burada olduğum için çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Herkes böyle şans verilmiyor. Kariyerimin son adımı olarak burayı seçtim. Pişmanlık duymuyorum" açıklamasını yaptı.

“Robin van Persie yarın belli olacak”

Dick Advocaat, Hollandalı futbolcu Robin van Persie’nin oynayıp, oynamayacağını yarın belli olacağını açıkladı.

“Yarın Bronckhorst’u yenmek için sahaya çıkacağız”

Feyenoord’un Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst’un eski öğrencisi olduğunun hatırlatılması üzerine Advocaat, “Onu öğrenci olarak değil, koç olarak görüyorum. Yarın onu yenmek için sahaya çıkacağım. Uzun zamandır tanıyorum ve onu çok seviyorum” dedi.

“İki kulüp benzer”

Fenerbahçe ile Feyenoord’un benzer kulüpler olduğunu belirten Dick Advocaat, “Feyenoord stadını dolduran bir kulüp. Türkiye’de de Fenerbahçe büyük kulüp ve geçen maçta statta 15 bin taraftarı vardı. Bu konuda iki takımın ortak noktaları olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.

Volkan Demirel: “İyi oyunumuzu göstererek istediğimizi alacağız”

Fenerbahçe’nin deneyimli file bekçisi Volkan Demirel, Feyenoord maçı öncesi, “Çok iyi bir takımız. Yeter ki istediklerimizi sahaya yansıtalım. İyi oyunumuzu göstererek istediğimizi alacağız” dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu ikinci maçında yarın Hollanda ekibi Feyenoord ile mücadele edecek. Mücadelenin öncesinde sarı-lacivertlilerin deneyimli kalecisi Volkan Demirel, Ülker Stadyumu’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Bu sene düşük başladık ama yükseleceğiz”

Önemli bir karşılaşma olduğunu belirten Volkan, “Feyenoord’un durumunu biliyoruz. 8 maçtır kaybetmiyorlar. Hocamız gerekli talimatları veriyor. Son antrenmandan sonra kampa gireceğiz. Kazanmamız gerektiğini takım arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Kasımpaşa maçından beri bir serimiz var. Oyun olarak beklenen seviyede değiliz. Biz kazandıkça takım olma yolun kat edeceğimizi düşünüyoruz. Her sene yüksek başlayıp, düşüyorduk. Bu sene düşük başladık ama yükseleceğiz inşallah” şeklinde konuştu.

“İyi oyunumuzu göstererek istediğimizi alacağız”

Bu tür maçlarda kendilerinin ne yapacağının önemli olduğunu vurgulayan Demirel, “Bunun üstünde duracağız. Çok iyi bir takımız. Yeter ki istediklerimizi yansıtalım. İyi oyunumuzu göstererek istediğimizi alacağız” ifadelerini kullandı.

“Çok pozisyon vermiyoruz ama gelen gol oluyor”

Rakiplere çok fazla pozisyon vermediklerini söyleyen deneyimli kaleci, “Ama gelen pozisyonlar gol oluyor. Kötü savunma ya da kötü kaleci olmak değil. Futbol şans oyunu. Gol yediğim için hatalıyım. Defans açısından kötü olduğumuzu düşünmüyorum” dedi.

“Kötü sonuç alınca içeride sıkıntı var gibi geliyor”

Takımın içinde kötü bir ortam olmadığını ifade eden Demirel, “Kötü ortam yok. İlk hafta da böyleydi, son iki maçı kazandıktan sonra da böyle. Sonuçlarla alakalı. Kötü sonuç alınca içeride sıkıntı var gibi geliyor. Futbolda bunlar var. Bazen iyi gider, bazen kötü. Bunlar o zamanki şartlarla alakalı. Fenerbahçeli futbolcular olarak Fenerbahçe formasının değerini biliyoruz. Biz her zaman yarışın içinde olduğumuzu. Fenerbahçe formasını koysanız her türlü yarışır. İçeride kötü bir hava olması söz konusu değil” diye konuştu.

Kuyt: "Yarın Fenerbahçelileri zor anlar bekliyor"

Feyenoordlu futbolcu Dirk Kuyt, UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda yarın karşılaşacakları Fenerbahçe'de futbolu bıraktıktan sonra görev alabileceğini söyledi.

Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına Hollandalı futbolcu Dirk Kuyt, İstanbul'a tekrar geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "İstanbul'a geldiğim için çok sevinçliyim. Beni çok güzel karşıladılar. Sanki hiç gitmemiş gibiyim. Yeni yapılan yerleri gezdirdiler. Çok hoşuma gitti. Ben Fenerbahçe'ye futbolu bıraktıktan sonra ileri dönemlerde de her zaman yardım etmek isterim. Futbol oynamayı şu anda çok seviyorum. Futbolu bıraktığımda Fenerbahçe'yi nasıl destekleyebileceğimi düşüneceğim. Çok büyük bir saygıyla karşılandım. Beni çiçeklerle karşıladılar. Çok önemliydi benim için. Fenerbahçe'den hala sayıyı görmek beni çok mutlu ediyor" dedi.

"Hollanda'da Fenerbahçe'yi takip etmeye çalışıyorum"

Ailesinin de Türkiye'yi çok özlediğini vurgulayan 36 yaşındaki Hollandalı futbolcu, bu yüzden eşi ve çocuklarını da İstanbul'a geldiklerini belirterek, "Hollanda'da Fenerbahçe'yi takip etmeye çalışıyorum. Hala kulüpten arkadaşlarımla görüşüyorum. Fenerbahçe'ye çok güveniyorum ama yarın Fenerbahçelileri zor anlar bekliyor" diye konuştu.

"Advocaat, Robin Van Persie'ye iyi gelecek"

Basın mensuplarının Robin van Persie'nin performansı ile ilgili soruya ise Kuyt, "Robin Van Persie'nin çok iyi bir futbolcu. Robin Van Persie, teknik direktöründen iyi destek ve güven alırsa elinden geleni yapar. Advocaat'ın Fenerbahçe'ye gelmesi Van Persie'ye iyi gelecektir. İstatistiklere de bakarsak her zaman oynama fırsatı bulmadı. Buna rağmen iyi oynadı" diye konuştu.

"Fenerbahçe taraftarına saygım var"

Basın mensuplarının "Yarın gol atarsan sevinecek misin?" sorusuna ise Kuyt, "Fenerbahçeliler 3 yıl boyunca beni iyi tanıdı. Oynadığım sürede Fenerbahçe için her şeyimi verdim. Bunu yarın da Feyenoord için yapacağım. Gol atarsam sevineceğim ama saygı çerçevesinde bunu yapacağım. Her zaman beni hep ve hala destekleyen Fenerbahçe taraftarına saygım var" şeklinde cevap verdi.

Bronckhorst: "İstanbul'a iyi sonuç almak için geldik"

Feyenoord Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, yarın Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacakları maçtan bir puan almalarının iyi olacağını ancak galibiyetin kendilerini daha fazla mutlu edeceğini söyledi.

Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına Giovanni Van Bronckhorst, İstanbul'a iyi sonuç almak için geldiklerini belirtti.

"Galip gelirsek iyi bir adım olur"

Manchester United galibiyetinden sonra Fenerbahçe'yi de yenmeleri durumunda çok iyi bir başlangıç yapacaklarını belirten Hollandalı teknik adam, "İyi bir sonuç elde etmek için buradayım. Bir puan iyidir ama 3 puan alırsak daha da iyi olur. Her maça iyi sonuç için çıkıyoruz. Galip gelirsek iyi bir adım olur. Manchester United'ı yendikten sonra Fenerbahçe'yi de yenmek bizim için büyük bir prestij olur. Fenerbahçe kötü başladı sezona ama ne kadar iyi olduklarını biliyorum. Fenerbahçe'yi yarın yenmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

"Advocaat benim için çok önemli birisi"

Basın mensuplarının eski teknik direktörü Dick Advocaat'a karşı ilk defa oynayacağıyla ilgili soruya Giovanni van Bronckhorst, "Kendimi iyi hissediyorum. İlk kez Dick Advocaat'ın karşısında koç olarak duracağım. Advocaat benim için çok önemli birisi" diye konuştu.

Fenerbahçe'de Feyenoord hazırlıkları tamam

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu 2. hafta maçında, yarın sahasında Hollanda ekibi Feyenoord ile yapacağı maçın hazırlıklarını, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Dirk Advocaat yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaparak sürdürdükleri antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladılar.

Öte yandan Başkan Aziz Yıldırım, Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu da antrenmanın bir bölümünü izledi.