UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Fenerbahçe Feyenoord maçı saat kaçta başlayacak ne zaman hangi gün oynanacak? Fener Feyenoord maçı şifreli mi yoksa TRT'de şifresiz mi? İşte özellikle Sarı Lacivertli taraftarların merakla beklediği bu soruların cevabı..

Fenerbahçe'de Avrupa mesaisi başladı

UEFA Avrupa Ligi A Grubu ikinci hafta maçında 29 Eylül Perşembe günü Hollanda ekiplerinden Feyenoord'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Dirk Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Gaziantepspor maçında görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise üst sahada yapılan koşu ve ısınma hareketlerinin ardından çalışmalarını dar alanda yaptıkları pas organizasyonları ile sürdürdü. Antrenman yine dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Feyenoord maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

FENERBAHÇE FEYENORD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ GÜN ŞİFRELİ Mİ?

STAT: ÜLKER ARENA

MAÇ GÜNÜ: 29 Eylül Perşembe

MAÇ SAATİ: 22.05

CANLI YAYIN: TRT 1 (naklen şifresiz)

Fenerbahçe - Feyenoord maçına İsveçli hakem

Fenerbahçe ile Hollanda ekibi Feyenoord arasında 29 Eylül Perşembe günü oynanacak olan karşılaşmayı, İsveç Futbol Federasyonu’ndan Jonas Eriksson yönetecek.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi A Grubu 2. hafta maçında, Jonas Eriksson'un yardımcılıklarını Mathias Klasenius ve Daniel Warnmark yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Daniel Gustavsson olacak.

Fenerbahçe ile Feyenoord 3. randevuda

Fenerbahçe ile Feyenoord yarın oynayacakları müsabaka ile 3. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, Hollanda ekibi ile daha önce oynadığı 2 maçtan da mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu ikinci maçında evinde yarın saat 22.05’te Hollanda ekibi Feyenoord ile karşılaşacak. İlk hafta maçında sarı-lacivertliler Ukrayna deplasmanında Zorya ile 1-1 berabere kalırken, Feyenoord ise evinde Manchester United’ı 1-0 mağlup etmişti.

Avrupa’da 210. maç

Fenerbahçe, Feyenoord ile oynayacağı maç ile Avrupa’daki 210. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa Arenası’nda geçirdiği 42 sezonda rakiplerini 76 kez mağlup ederken, 90 kez de sahadan mağlup ayrıldı. Fenerbahçe, 43 kez ise rakipleriyle yenişemedi. Bu maçlarda Fenerbahçe, rakip fileleri 262. kez havalandırırken, kalesinde 313 gol gördü.

Avrupa Ligi’nde 43. sınav

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi’nde bugüne kadar 42 maçta mücadele etti. Fenerbahçe, 2009’da UEFA Avrupa Ligi adını alan bu turnuvada geri kalan maçlarda 23 kez sahadan galip ayrılırken, 13 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Bu maçlarında 61 gol atıp, 36 gol yedi.

3. randevu

Fenerbahçe, Feyenoord ile 3. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip daha önce 2002-2003 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda karşılaşmış, Hollandalılar evinde 1-0, deplasmanda da 2-0 mağlup ederek bir üst çıkmıştı.

Hollanda’da da namağlup

Feyenoord, Eredivisie Ligi’nde geride kalan 7 haftada hiç mağlup olmadı. Namağlup liderliğini sürdüren Feyenoord bu maçlarda 21 gol atıp, kalesinde 2 gol gördü.

Fenerbahçe ile Feyenoord arasında oynanacak karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonu'ndan Jonas Eriksson yönetecek. Eriksson'un yardımcılıklarını Mathias Klasenius ve Daniel Warnmark yapacak.

Fenerbahçe, Feyenoord maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Feyenoord ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktörü Dirk Advocaat yönetimindeki antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan pas organizasyonları ve yine dar alanda gerçekleştirilen hücum-defans organizasyonlarıyla süren antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, Feyenoord maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.