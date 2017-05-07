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Fenerbahçe final serisine kötü başladı

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Yakın Doğru Üniversitesi’ne 78-70 mağlup oldu.

Fenerbahçe final serisine kötü başladı

07 Mayıs 2017 17:11

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Yakın Doğru Üniversitesi’ne 78-70 mağlup olarak seride 1-0 yenik duruma düştü.

---KÜNYE---

Salon: Caferağa

Hakemler: Yener Yılmaz xx, Murat Ciner xx, Özge Şentürk xx

Yakın Doğu Üniversitesi: Leuchanka xxx 20, McBride xxx 18, Bahar Çağlar xx 2, Vandersloot xxx 18, Olcay Çakır Turgut xx 3, Eldebrink xx 7, Hollingsvorth xx 10

Başantrenör: Zafer Kalaycıoğlu

Fenerbahçe: Quigley xxx 15, Birsel Vardarlı Demirmen xx 8, Parker xxxx 25, Verameyenka x 7, Lavender xx 12, Ayşe Cora x 3, Tuğçe Canıtez x, Pelin Derya Bilgiç x

Başantrenör: Fırat Okul

1. Periyot: 19-16 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)

Devre: 34-31 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)

3. Periyot: 55-56 (Fenerbahçe lehine)

Etiketler: fenerbahçe, Yakın Doğru Üniversitesi


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