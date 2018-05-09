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Fenerbahçe finale yükseldi!

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final Serisinde karşılaştığı Hatay Büyükşehir Belediyesi’ni 77-74 mağlup ederek seride durumu 3-0 yaptı ve adını finale yazdırdı.

Fenerbahçe finale yükseldi!

09 Mayıs 2018 23:15

Sarı-lacivertli ekibin finaldeki rakibi; Yakın Doğu Üniversitesi-Çukurova Basketbol eşleşmesinden turu geçecek takım olacak.

Salon: Metro Enerji
Hakemler: Özlem Yalman xx, Abdullah Koputan xx, Seyhan Topaloğlu xx
Fenerbahçe: Verameyenka xxxx 20, Birsel Vardarlı Demirmen xx 10, Tuğçe Canıtez x 3, Vaughn xx 13, Sottana x, Ayşe Cora xx 10, Esra Ural Topuz x, Plum xxx 18, Pelin Bilgiç x
Başantrenör: Valerie Garnier
Hatay Büyükşehir Belediyesi: Bahar Öztürk xx 14, Devran Tanaçan x, Abdelkader x 7, Mitchell xx 14, Paris xx 16, Snytsina xx 12, Merve Aydın x 8, Özge Yavaş x 3
Başantrenör: Aikaterini Chatzidaki
1. Periyot: 20-20
Devre: 34-34
3. Periyot: 52-56 (Hatay Büyükşehir Belediyesi lehine)
5 faulle çıkan: 39.35 Özge Yavaş (Hatay Büyükşehir Belediyespor)  

 

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