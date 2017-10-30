Fenerbahçe fırsatı tepti

Kayserispor karşısında 3-1 önde götürdüğü mücadeleden 3-3’lük beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, ligde 6 basamak birden yükselme şansını tepti. Geride kalan 9 haftada hanesine 15 puan yazdıran sarı-lacivertliler, Kayserispor maçı öncesinde maç eksiğiyle 9. sırada yer alıyordu. Sarı-lacivertli ekip bu maçta 3 puana uzanması halinde averajla 3. sıraya yükselip lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 5’e indirecekti. Ancak Gyan’ın son dakikada attığı golle sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, 16 puanda kaldı ve yalnızca 1 basamak yükselerek 8. sırada kendisine yer bulabildi.

Bozhan Memiş