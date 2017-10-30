Diğer
Kategoriler

Fenerbahçe fırsatı tepti

Süper Lig’in 10. haftasının kapanış karşılaşmasında Kayserispor’u konuk eden Fenerbahçe, 3-1 öne geçtiği maçtan 3-3’lük beraberlikle ayrılarak 3. sıraya yükselme şansını tepti.

Fenerbahçe fırsatı tepti

30 Ekim 2017 23:33

Kayserispor karşısında 3-1 önde götürdüğü mücadeleden 3-3’lük beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, ligde 6 basamak birden yükselme şansını tepti. Geride kalan 9 haftada hanesine 15 puan yazdıran sarı-lacivertliler, Kayserispor maçı öncesinde maç eksiğiyle 9. sırada yer alıyordu. Sarı-lacivertli ekip bu maçta 3 puana uzanması halinde averajla 3. sıraya yükselip lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 5’e indirecekti. Ancak Gyan’ın son dakikada attığı golle sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, 16 puanda kaldı ve yalnızca 1 basamak yükselerek 8. sırada kendisine yer bulabildi. 

Bozhan Memiş

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç