Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını akşam antrenmanı ile sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular salonda yaptıkları dayanıklılık ve kuvvet çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. A Milli Takımın kadrosunda yer alan Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal ve Volkan Şen, Ümit Milli Takımın kadrosunda yer alan Salih Uçan ile ülke milli takımlarında bulunan Jeremain Lens, Simon Kjaer ve Martin Skrtel antrenmanda yer almadı.

Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük aranın ardından yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılılar, devam eden bölümde topa sahip olma çalışması yaptı. Takım halinde savunmadan hücuma geçiş üzerinde durulan çalışmaların ardından antrenmanın ana bölümünde belirli bir alanda altıya altı çift kale maç gerçekleştirildi. Milli takım kamplarında bulunan Fernando Muslera, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Martin Linnes, Bruma, Aurelien Chedjou, Tolga Ciğerci ve Luis Cavanda ile izinli olan Lukas Podolski idmanda yer almadı.

Fenerbahçe derbi hazırlıklarına eksik başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 20 Kasım Pazar günü evinde Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün yaptığı günün ilk antrenmanı ile başladı.

Saat 11.00’de başlayan antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Koşu ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman pas organizasyonlarıyla sürdü ve dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

A Milli Takım kadrosunda yer alan Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal ve Volkan Şen, Ümit Milli Takım kadrosunda yer alan Salih Uçan ile ülke milli takımlarında bulunan Jeremain Lens, Simon Kjaer ve Martin Skrtel antrenmanda yer almadı.

Sarı-lacivertliler, bugün gerçekleşecek günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN OYNANACAK?

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı evinde konuk edecek. Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı 20 Kasım Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele Lig TV kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Dursun Özbek: “Şükrü Saracoğlu’ndan sürpriz çıkabilir”

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Galatasaray kazanmak için gidecek. En iyi performansını ortaya koymak zorunda. Fenerbahçe’den, Şükrü Saracoğlu’ndan her an bir sürpriz çıkabilir” dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Türkiye'nin Yeni Liderlik Zirvesi" Sports ve Business Summit organizasyonu sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Çok güzel bir maç olacak”

Fenerbahçe maçına taraftarlarla birlikte gideceğinin altını çizen Özbek, “Biz Türk sporuna hizmet ediyorsak, sporda barışa da hizmet etmeliyiz. Çok güzel bir maç olacak. İddialı iki takımın, Türk futboluna hizmet vermiş iki takımın yeşil sahadaki mücadelesi çok önemli. Mücadelenin yeşil sahada kalması lazım. Mücadelenin tribünlere, başka yerlere sıçramaması lazım. Bu futbol neticesinin orada oluşması lazım” diye konuştu.

“Bu sefer ne olacağını kimse bilemez”

Galatasaray’ın uzun süredir Fenerbahçe deplasmanında kazanamaması ile ilgili gelen bir soruya ise Özbek, “Her zaman hazırlandığımız gibi hazırlanacağız maça. Uzun süredir kazanamadık orada doğru ama bu sefer ne olacağını kimse bilemez. Galatasaray kazanmak için gidecek. En iyi performansını ortaya koymak zorunda. Fenerbahçe’den, Şükrü Saracoğlu’ndan her an bir sürpriz çıkabilir” diye cevap verdi.

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan derbi maçın biletleri satışa çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında, 20 Kasım Pazar günü, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak maçın biletleri bugün satışa çıktı.

Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "7-8 Kasım tarihlerinde Yüksek Divan Kurulu Üyeleri, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyeleri için (En fazla 2 bilet), 9-10 Kasım tarihlerine Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell aboneleri için (1 adet bilet), 11 Kasım Cuma günü itibariyle de genel satışa açılacaktır" denildi.

Taraftarlar için uygulanacak bilet fiyatları şöyle:

Okul Açık: 100,00 TL

Migros Tribünü: 100,00 TL

Borajet Tribünü - Maraton Üst H-I Blok: 130,00 TL

Borajet Tribünü C-D-F-G Blok: 150.00 TL

Maraton Üst C-D-E-F-G Blok: 150.00 TL

Fenerium Alt - Maraton Alt H-I Blok 200,00 TL

Fenerium Alt - Maraton Alt G Blok: 250,00 TL

Fenerium Alt - Maraton F Blok: 250,00 TL

Fenerium Alt - Maraton Alt E Blok: 260,00 TL

1907 Tribünü A-B-C-D-E-K-L-M-N Blok: 400.00 TL