Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında pazar günü evinde oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Sarı-lacivertliler, pazar günü Ülker Stadyumu'nda karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden devam etti. Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 2 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Pas organizasyonlarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında 20 Kasım Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas egzersizleri ve üçe üç oyunla devam eden antrenman, üç takımlı dar alanda mini turnuva ve çift kale maçla noktalandı.

Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Fenerbahçe derbi hazırlıklarına eksik başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 20 Kasım Pazar günü evinde Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün yaptığı günün ilk antrenmanı ile başladı.

Saat 11.00’de başlayan antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Koşu ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman pas organizasyonlarıyla sürdü ve dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

A Milli Takım kadrosunda yer alan Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal ve Volkan Şen, Ümit Milli Takım kadrosunda yer alan Salih Uçan ile ülke milli takımlarında bulunan Jeremain Lens, Simon Kjaer ve Martin Skrtel antrenmanda yer almadı.

Sarı-lacivertliler, bugün gerçekleşecek günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.

Kjaer, durumunun iyi olduğunu açıkladı

Milli maçta sakatlanarak oyundan çıkan Fenerbahçe’nin Danimarkalı futbolcusu Simon Kjaer, durumunun iyi olduğunu ve pazar günü oynanacak Galatasaray derbisine hazır olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında 20 Kasım Pazar günü Galatasaray ile oynayacak Fenerbahçe’de milli maçta sakatlanan Danimarkalı futbolcu Simon Kjaer’den iyi haber geldi.

Danimarka ile Çek Cumhuriyeti arasında oynanan hazırlık maçında 78. dakikada Kjaer, girdiği ikili mücadele sonucunda sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Simon Kjaer, şunları söyledi:

“İstanbul'a dönüyorum. Ayak bileğim, sağlığım iyi. Pazar gününe hazırım. Haydi Fenerbahçe.”

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN OYNANACAK?

MAÇ BİLGİLERİ

Maçın saati: 20:00

Maçın günü: 20 Kasım 2016 (Pazar)

Stadyum: Ülker Arena

Maçın hakemi: -

Canlı Yayın: Lig TV

Canlı anlatım: İha.com.tr

Dursun Özbek: “Şükrü Saracoğlu’ndan sürpriz çıkabilir”

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Galatasaray kazanmak için gidecek. En iyi performansını ortaya koymak zorunda. Fenerbahçe’den, Şükrü Saracoğlu’ndan her an bir sürpriz çıkabilir” dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Türkiye'nin Yeni Liderlik Zirvesi" Sports ve Business Summit organizasyonu sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Çok güzel bir maç olacak”

Fenerbahçe maçına taraftarlarla birlikte gideceğinin altını çizen Özbek, “Biz Türk sporuna hizmet ediyorsak, sporda barışa da hizmet etmeliyiz. Çok güzel bir maç olacak. İddialı iki takımın, Türk futboluna hizmet vermiş iki takımın yeşil sahadaki mücadelesi çok önemli. Mücadelenin yeşil sahada kalması lazım. Mücadelenin tribünlere, başka yerlere sıçramaması lazım. Bu futbol neticesinin orada oluşması lazım” diye konuştu.

“Bu sefer ne olacağını kimse bilemez”

Galatasaray’ın uzun süredir Fenerbahçe deplasmanında kazanamaması ile ilgili gelen bir soruya ise Özbek, “Her zaman hazırlandığımız gibi hazırlanacağız maça. Uzun süredir kazanamadık orada doğru ama bu sefer ne olacağını kimse bilemez. Galatasaray kazanmak için gidecek. En iyi performansını ortaya koymak zorunda. Fenerbahçe’den, Şükrü Saracoğlu’ndan her an bir sürpriz çıkabilir” diye cevap verdi.

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan derbi maçın biletleri satışa çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında, 20 Kasım Pazar günü, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak maçın biletleri bugün satışa çıktı.

Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "7-8 Kasım tarihlerinde Yüksek Divan Kurulu Üyeleri, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyeleri için (En fazla 2 bilet), 9-10 Kasım tarihlerine Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell aboneleri için (1 adet bilet), 11 Kasım Cuma günü itibariyle de genel satışa açılacaktır" denildi.

Taraftarlar için uygulanacak bilet fiyatları şöyle:

Okul Açık: 100,00 TL

Migros Tribünü: 100,00 TL

Borajet Tribünü - Maraton Üst H-I Blok: 130,00 TL

Borajet Tribünü C-D-F-G Blok: 150.00 TL

Maraton Üst C-D-E-F-G Blok: 150.00 TL

Fenerium Alt - Maraton Alt H-I Blok 200,00 TL

Fenerium Alt - Maraton Alt G Blok: 250,00 TL

Fenerium Alt - Maraton F Blok: 250,00 TL

Fenerium Alt - Maraton Alt E Blok: 260,00 TL

1907 Tribünü A-B-C-D-E-K-L-M-N Blok: 400.00 TL

RIDVAN TURŞAK