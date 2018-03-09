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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıkıyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Ülker Stadyumu’nda oynanacak Galatasaray maçı biletlerinin 14 Mart’ta satışa çıkacağını açıkladı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıkıyor

09 Mart 2018 13:11

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıkıyor. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada derbi biletlerinin 12 Mart Pazartesi günü Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyeleri, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyeler için satılmaya başlanacağı ifade edilirken, 13 Mart Salı günü ise Fenerbahçe kart sahipleri ve Fenercell aboneleri için satışa sunulacağı aktarıldı. Zorlu mücadelenin biletleri genel satışa ise 14 Mart Çarşamba günü açılacak.

Zirve yarışını yakından ilgilendiren zorlu derbinin bilet fiyatları ise şöyle:

Spor Toto Tribünü-Migros Tribünü: 87,00 TL
Fenerium Üst -Maraton Üst A-B H-I Blok: 109,00 TL
Fenerium Üst -Maraton Üst C-D-F-G BLOK: 130,00 TL
Fenerium Alt- Maraton Alt A-B-H-I Blok: 195,00 TL
Fenerium Alt- Maraton Alt C-G Blok: 216,00 TL
Fenerium Alt- Maraton Alt D-F Blok: 250,00 TL
Maraton Alt E Blok: 297,00 TL
Fenerium Alt E Blok: 324,00 TL
1907 Tribünü: 430,00 TL  

 

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