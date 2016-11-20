Spor Toto Süper Ligin 11. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Kendi sahasında ezeli rakibi Galatasaray’ı ağırlayan Fenerbahçe, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe bu galibiyetin ardından puanını 21'e yükselltti. Galatasaray ise 20 puanda kaldı.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren gollerden ikisi de Robin van Persie’den geldi. Hollandalı golcü, Fenerbahçe formasıyla sarı-kırmızılılara ilk gollerini attı.

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİNDE 6-0 HATIRLATMASI

Tribünlerin tıklım tıklım dolduğu maçta 6 yıl sonra Galatasaray taraftarı da deplasmandaki yerini aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada sağ kanattan Sow’un ortasında altıpasta topla buluşan Volkan Şen’in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Hakan Balta’nın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.

DEV DERBİ'DE ''15 TEMMUZ'' VURGUSU!

31. dakikada sağ kanat ceza sahası dışında Van Persie’nin kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinin üzerinden auta gitti.

45. dakikada sağ kanattan Şener’in ortaladığı topa ceza sahası içerisinde Van Persie’nin yere düşerken yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

47. dakikada sağ kanattan Sow’un ortaladığı topu kontrol eden Volkan Şen’in sert şutunda Sabri’ye çarpan top kornere gitti.

48. dakikada Alper Potuk’un kullandığı köşe vuruşunda Souza’nın kale önünde yükselerek yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

56. dakikada Bruma’nın pasıyla topu önüne alan Tolga Ciğerci’nin ceza sahası dışından sert şutunda top auta gitti.

77. dakikada altıpasta Serdar Aziz’in Josef’e yaptığı müdahale sonrası Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.

78. dakikada penaltı atışını kullanan Van Persie topu Muslera’nın solundan filelere gönderdi.

Stat: Ülker

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun

Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Şener xx, Kjaer xx, Skrtel xx, Hasan Ali xx, Alper Potuk xxx (Salih Uçan dk. 90 ?), Neustadter xx, Josef x, Volkan Şen xx (Emenike dk. 85 ?),Van Persie xxx (Aatıf dk. 85 ?), Sow xx

Yedekler: Fabiano, İsmail Köybaşı, Stoch, Fernandao

Teknik Direktör: Dick Advocaat

Galatasaray: Muslera xx, Sabri xx, Serdar Aziz xx, Hakan Balta xx, Carole xx, Sinan Gümüş xx (Yasin Öztürk dk. 46 x), Tolga xx, De Jong xx, Bruma xxx, Sneijder x (Podolski dk. 66 x), Eren Derdiyok x (Cavanda dk. 71 x)

Yedekler: Cenk Gönen, Chedjou, Semih Kaya, Selçuk İnan

Teknik Direktör: Jan Olde Riekerink

Goller: Van Persie (dk. 45 ve 78) (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: Sinan Gümüş, Carole, Tolga, Cavanda, De Jong, Serdar Aziz (Galatasaray), Van Persie, Skrtel (Fenerbahçe)

FENERBAHÇE 2-0 GALATASARAY MAÇIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

TRİBÜNLER TAMAMEN DOLU

Bu sezon Kadıköy ilk kez tamamen doldu. Maça saatler kala stada gelmeye başlayan taraftarlar, stat çevresinde tezahüratlarla maç saatini beklemeye başladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu. İki takımın taraftarları da oyuncuları tek tek tribünlere çağırarak tezahüratta bulundu. Kadıköy'de tamamen dolu tribünler önünde oynayacak iki ezeli rakip, sporseverlere futbol şöleni yaşatacak.

DÜNYA DERBİSİNDE 6 YIL SONRA BİR İLK

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği derbi maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar otobüslerle Kadıköy'e geldi. Deplasman yasağının kalkmasından sonra yaklaşık 6 yıl aradan sonra Kadıköy'de derbi izleyecek sarı-kırmızılı taraftarlar, geniş güvenlik önlemleri altında otobüslerle Ülker Stadı'na ulaştı.

Galatasaray'ın gelişi için yüzlerce polis düzen aldı. Galatasaray taraftarları ve takımının stada giriş yapacağı bölgede kuş uçurtulmadı.

KADIKÖY'DE GALATASARAY TAKIMI VE TARAFTARI

SNEİJDER'DEN DERBİ KARŞILAŞTIRMASI

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Sneijder, Inter formasıyla büyük başarılara imza attığı eski takımının vatandaşı Frank de Boer'e yeterince şans vermediğini ifade ederek, "Inter Moratti'nin kulübü satmasıyla bitti. Ben de Inter'e her şeyimi verdim, kalbimi ortaya koydum ama kötü bitti. Kendimi üzerine basılmış gibi hissettim" dedi.

Sneijder, İtalya'ya tekrar dönmesi ihtimali hakkındaki soruya ise, "Sanmıyorum, kavga ederek ayrıldım İtalya'dan. Ama AC Milan'da oynamak benim çocukluk hayalim. Kariyerimi bitirmeden önce orada Milan'da oynamak isterim. Yaşım ilerledi ancak hala orada oynayabilirim" şeklinde yanıt verdi.

Hollandalı oyuncu Türkiye Süper Ligi ve İstanbul'daki hayatı için de "Türkiye'de iyiyiz. Ailem İstanbul'da olmaktan mutlu. Türkiye ligi sanıldığından daha zor ve rekabetçi bir lig" yorumunda bulunurken iki şehir derbisini karşılaştırırken Türk derbisi için 'tutkulu' ifadesini kullandı.

FENERBAHÇE'DE BÜYÜK ÜSTÜNLÜK

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, ezeli rekabette evinde son 17 yıldır rakibine yenilmiyor.

Sarı-lacivertliler, en son 22 Aralık 1999 tarihinde Galatasaray'a lig maçında 2-1 mağlup olmuştu. Fenerbahçe rakibiyle Kadıköy'de oynadığı 17'si lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 20 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi.

İki takım arasında Kadıköy'deki son 20 maçtan 14'ünü Fenerbahçe kazandı, 6'sı berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin bu süredeki 41 golüne, Galatasaray 14 golle yanıt verebildi.

Kanarya'nın ezici üstünlüğü var

Bugüne kadar Kadıköy'de oynanan 53 maçta ise Fenerbahçe 28, Galatasaray ise 9 galibiyet elde etti. 16 maçta ise eşitlik bozulmadı. Kadıköy'de Fenerbahçe'nin attığı 107 gole, Galatasaray 64 golle karşılık verdi.

Ülker Stadyumu'da oynanan 33 lig maçından ise Fenerbahçe 22 galibiyetle ayrılırken, Galatasaray ise 5 kez galibiyet sevinci yaşadı. 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda sarı-lacivertliler 70, sarı kırmızılılar ise 32 kez rakip fileleri havalandırdı.

VOLKAN, GALATASARAY KARŞISINDA KADIKÖY’DE MAĞLUBİYET GÖRMEDİ

Fenerbahçe, Volkan Demirel’in Ülker Stadı’nda Galatasaray ve Beşiktaş’a karşı oynadığı hiçbir resmi maçı kaybetmedi. Tecrübeli kaleci, Kadıköy’de Galatasaray Galatasaray’a karşı kaleyi koruduğu 14 maçın 9’unu kazanırken, 5’inde ise berabere kaldı. Volkan bu maçlarda kalesinde sadece 9 gol gördü.

MUSLERA FENERBAHÇE’YE KARŞI 16. KEZ SAHADA

Ülker Stadyumu’nda yarın oynanacak derbide ilk 11’de sahaya çıkacak olan Muslera ise 16. kez Fenerbahçe’ye karşı görev alacak. Uruguaylı file bekçisi, daha önce 11’i Süper Lig, biri Türkiye Kupası ve 3’ü TFF Süper Kupa maçı olmak üzere Fenerbahçe’ye karşı daha önce oynadığı 15 karşılaşmada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe ile oynanan 6 maçta kalesini gole kapatan Muslera, 4 maçta ikişer, 5 maçta ise birer gole engel olamadı.

Bu sezon ligde geride kalan 10 haftada Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel ile Galatasaray kalecisi Muslera mücadelelerin hepsinde forma giydi. Bu karşılaşmalarda sarı-lacivertli file bekçisi 10, sarı-kırmızılı eldiven ise 8 gol yedi.