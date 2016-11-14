Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde yapılan antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Dar alanda pas organizasyonlarının ardından antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı. Sakatlığı sebebiyle bir süredir tedavi ve çalışmalarına takımdan ayrı sürdüren Ozan Tufan, antrenmanın ilk bölümde takımla çalıştı. Ozan, antrenmanın ikinci bölümde ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.