THY Euroleague’in 20. hafta heyecanı bugün ve yarın (27 Ocak Cuma) oynanacak mücadelelerle yaşanacak.

Haftanın açılış mücadelesi Türk derbisine sahne olacak ve Fenerbahçe sahasında Galatasaray Odeabank ile karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes, deplasmanda CSKA Moskova ile karşı karşıya gelirken, Darüşşafaka Doğuş ise Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı ağırlayacak.

THY Euroleague’in 20. haftasında oynanacak karşılaşmalar şu şekilde:

26 Ocak Perşembe

20.45 Fenerbahçe - Galatasaray Odeabank

21.00 Kızılyıldız - Panathinaikos Superfoods

22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - UNICS Kazan

27 Ocak Cuma

20.00 CSKA Moskova - Anadolu Efes

20.45 Darüşşafaka Doğuş - Zalgiris Kaunas

21.00 FC Barcelona Lassa - Baskonia

22.00 Olympiakos - Brose Baskets Bamberg

23.00 Real Madrid - EA7 Olimpia Milano

Fenerbahçe-Galatasaray Odeabank maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Ülker Arena'da bu akşam 20.45'de başlayacak karşılaşma beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe geride kalan 19 hafta sonunda 12 galibiyet, 7 mağlubiyet ile 4. sırada yer alırken, Galatasaray Odeabank 6 galibiyet, 13 mağlubiyet ile 14. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe – Galatasaray Odeabank takım istatistikleri

Atılan Sayı: 77.8 – 79.8

Ribaund: 32.2 – 31.9

Asist: 18.0 – 19.5

Top çalma: 6.2 – 6.0

Blok: 3.2 – 3.8

İki sayı yüzdesi: %52.0 – %51.2

Üç sayı yüzdesi: %40.9 – %39.5

Serbest atış yüzdesi: %75.5 – %72.5

Verimlilik puanı: 88.6 – 89.2

MAÇ KADROLARI:

FENERBAHÇE:

Melih

Antic

Bogdanovic

Bennett

Sloukas

Nunnally

Berk

Vesely

Kalinic

Dixon

Ahmet

Datome



GALATASARAY:

Micov

Fitipaldo

Tyus

Can

Schilb

Orhan

Pleiss

Daye

Sinan

Diebler

Göksenin



