THY Euroleague’in 20. hafta heyecanı bugün ve yarın (27 Ocak Cuma) oynanacak mücadelelerle yaşanacak.
Haftanın açılış mücadelesi Türk derbisine sahne olacak ve Fenerbahçe sahasında Galatasaray Odeabank ile karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes, deplasmanda CSKA Moskova ile karşı karşıya gelirken, Darüşşafaka Doğuş ise Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı ağırlayacak.
THY Euroleague’in 20. haftasında oynanacak karşılaşmalar şu şekilde:
26 Ocak Perşembe
20.45 Fenerbahçe - Galatasaray Odeabank
21.00 Kızılyıldız - Panathinaikos Superfoods
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - UNICS Kazan
27 Ocak Cuma
20.00 CSKA Moskova - Anadolu Efes
20.45 Darüşşafaka Doğuş - Zalgiris Kaunas
21.00 FC Barcelona Lassa - Baskonia
22.00 Olympiakos - Brose Baskets Bamberg
23.00 Real Madrid - EA7 Olimpia Milano
Fenerbahçe-Galatasaray Odeabank maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Ülker Arena'da bu akşam 20.45'de başlayacak karşılaşma beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe geride kalan 19 hafta sonunda 12 galibiyet, 7 mağlubiyet ile 4. sırada yer alırken, Galatasaray Odeabank 6 galibiyet, 13 mağlubiyet ile 14. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe – Galatasaray Odeabank takım istatistikleri
Atılan Sayı: 77.8 – 79.8
Ribaund: 32.2 – 31.9
Asist: 18.0 – 19.5
Top çalma: 6.2 – 6.0
Blok: 3.2 – 3.8
İki sayı yüzdesi: %52.0 – %51.2
Üç sayı yüzdesi: %40.9 – %39.5
Serbest atış yüzdesi: %75.5 – %72.5
Verimlilik puanı: 88.6 – 89.2
MAÇ KADROLARI:
FENERBAHÇE:
Melih
Antic
Bogdanovic
Bennett
Sloukas
Nunnally
Berk
Vesely
Kalinic
Dixon
Ahmet
Datome
GALATASARAY:
Micov
Fitipaldo
Tyus
Can
Schilb
Orhan
Pleiss
Daye
Sinan
Diebler
Göksenin