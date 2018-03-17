Fenerbahçe Galatasaray Şifresiz Canlı İZLE Az TV İdman Tv | Fener Galatasaray Az Tv idman Tv şifresiz canlı

Süper Lig'in 24. haftası çok kritik bir karşılaşmaya sahne olacak. Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray ile bu akşam karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de oynadığı son 25 maçta 13 galibiyet,8 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 47 4.sırada yer alan Fenerbahçe, oynadığı son 25 karşılaşmada 17 galibiyet,2 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 53 lider durumda bulunan Galatasaray ile karşılaşıyor. Peki Fenerbahçe Galatasaray maçı AZ Tv, İdman Tv'den şifresiz canlı olarak yayınlanacak mı? Fenerbahçe Galatasaray maçı bu akşam saat 19.00'da beIN Sports ekranlarından şifreli ve canlı olarak yayınlanacak. Ancak Fener Galatasaray maçının şifresiz canlı anlatımı maç başlar başlamaz iha.com.tr adresinden yayınlanacak. Fener Galatasaray maçı bu akşam İdman TV ve AZ TV ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanmayacak... Ancak aşağıdaki linklere tıklayarak Fener Galatasaray maçını şifresiz ve canlı olarak takip edebilirsiniz...

Robin Van Persie'den derbi paylaşımı

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Robin van Persie, bu akşam oynanacak Galatasaray derbisi öncesi takım arkadaşlarına destek verdi.

Fenerbahçe'de bir türlü bekleneni veremeyen ve ara transfer döneminde eski takımı Feyenoord'a dönen Robin van Persie, dev derbi öncesinde eski takım arkadaşlarına sosyal medya hesabından destek mesajı gönderdi. Instagram hesabında, 2016-2017 sezonunda oynanan ve 2 gol kaydettiği Galatasaray derbisinden fotoğraf paylaşan Hollandalı yıldız, "Derbi günü, iyi şanslar Fenerbahçe' notunu düştü. Sarı-lacivertli taraftarlar da görselin altına oyuncuya destek mesajları atarak fotoğrafı beğeni yağmuruna tuttu.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisine hazır

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de yarın oynayacağı Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamladı.

Türk Telekom Stadyumu’nda gerçekleşen antrenman taraftara ve basına açık olarak gerçekleşti. Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas çalışmaları ile devam idman, yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı futbolcular antrenmana 4 yıldızlı tişörtle sahaya çıktı. Sahaya ellerinde toplarla çıkan futbolcular, topları tribünlere gönderdi. Bu antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, Levent’te bulunan bir otelde kampa girecek.

Derbide hava çok sıcak olacak

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yarın oynanacak derbide maç saati hava sıcaklığının 18 derece olması bekleniyor.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, evinde Galatasaray’ı ağırlayacak. Takımlar hafta başından beri derbi havasına girmiş durumda. Gerek camialar, gerekse de taraftarlar yarın saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda oynanacak derbiyi heyecanla bekliyor. Maç saatinde İstanbul Kadıköy’de havanın mevsim normallerinin üstünde olması bekleniyor. Mart ayının gelmesiyle yüzünü gösteren güneş, müsabaka günü de sıcaklığını iyice gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan hava tahminlerine göre Ülker Stadyumu'nda maç saati hava sıcaklığının 18 derece olması bekleniyor. Nem oranın ise yüzde 56 olması ön görülüyor.

Fatih Terim: 5 - Aykut Kocaman: 3

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman arasında oynanan 10 maçta Terim’in 5’e 3’lük galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig’de bu hafta Ülker Stadyumu’nda oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi iki teknik direktörün de rekabetine sahne olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, bugüne kadar Süper Lig ve Türkiye Süper Kupası’nda toplam 10 kez karşı karşıya geldi. İki teknik adam ilk olarak 27 Eylül 2002 yılında Galatasaray -İstabulspor maçında saha kenarında mücadele etti. Bu maçı Terim’in takımı 2-0 kazandı. Geride kalan 10 maçta Fatih Terim’in Aykut Kocaman’a 5’e 3 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 2 karşılaşmada ise iki deneyimli çalıştırıcı yenişemedi.

Söz konusu maçlarda Terim’in öğrencileri 17 kez rakip fileleri havalandırırken, Aykut Kocaman’ın ekipleri 14 gol attı.

Derbilerde teknik adamların galibiyetleri eşit

Terim ile Kocaman ligdeki derbilerde 6 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 2 kez, sarı-lacivertliler de 2 kez rakibini mağlup etti. İki müsabakada da kazanan taraf çıkmadı. Ligdeki müsabakalarda Galatasaray 12 gol atarken, Fenerbahçe ise 10 kez taraftarına gol sevinci yaşattı.

Fatih Terim ile Aykut Kocaman’ın teknik adam olarak karşılaştığı maçlar şöyle:

12.05.2013 Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 1 (Süper Lig)

16.12.2012 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1 (Süper Lig)

12.08.2012 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 2 (Türkiye Süper Kupa)

12.05.2012 Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Süper Lig Şampiyonluk Grubu)

22.04.2012 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2 (Süper Lig Şampiyonluk Grubu)

17.03.2012 Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 2 (Süper Lig)

07.12.2011 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 1 (Süper Lig)

06.12.2003 İstanbulspor: 3 - Galatasaray: 1 (Süper Lig)

15.03.2003 İstanbulspor: 1 - Galatasaray: 2 (Süper Lig)

27.09.2002 Galatasaray: 2 - İstanbulspor: 0 (Süper Lig)

