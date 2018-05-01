Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş PFDK'da

TFF'nin resmi sitesinden PFDK sevklerine ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Trabzonspor Kulübü'nün 28.04.2018 tarihinde oynanan Antalyaspor-Trabzonspor Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü'nün 28.04.2018 tarihinde oynanan Kasımpaşa-Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Galatasaray Kulübü'nün 29.04.2018 tarihinde oynanan Galatasaray-Beşiktaş Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Beşiktaş Kulübü'nün 29.04.2018 tarihinde oynanan Galatasaray-Beşiktaş Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Bursaspor Kulübü'nün 30.04.2018 tarihinde oynanan Bursaspor-Atiker Konyaspor Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve '6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Bursaspor Kulübü görevlisi Gökhan Tokcan'ın aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 01.05.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Atiker Konyaspor Kulübü'nün 30.04.2018 tarihinde oynanan Bursaspor-Atiker Konyaspor Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Gaziantepspor Kulübü'nün 28.04.2018 tarihinde oynanan Denizlispor-Gaziantepspor Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketleri' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/7. Maddesi ile Yayın Talimatı'nın 19. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü'nün 28.04.2018 tarihinde oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tetiş Yapı Elazığspor Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Adana Demirspor Kulübü'nün 28.04.2018 tarihinde oynanan Adana Demirspor-Altınordu Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Akın Çorap Giresunspor Kulübü'nün 28.04.2018 tarihinde oynanan Akın Çorap Giresunspor-Samsunspor Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Samsunspor Kulübü'nün 28.04.2018 tarihinde oynanan Akın Çorap Giresunspor-Samsunspor Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Ümraniyespor Kulübü futbolcusu İbrahim Akdağ'ın 28.04.2018 tarihinde oynanan Ümraniyespor-Çaykur Rizespor Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 29.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

MKE Ankaragücü Kulübü'nün 28.04.2018 tarihinde oynanan Grandmedical Manisaspor-MKE Ankaragücü Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."