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Fenerbahçe, Galatasaray’ı 3-0 ile geçti

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venüs Sultanlar Ligi 2016-2017 Sezonu Play-Off Final serisi ikinci maçında Galatasaray’ı konuk etti.

Fenerbahçe, Galatasarayı 3-0 ile geçti

29 Nisan 2017 20:32

Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanan maçın setlerini; 25-20, 25-23 ve 25-21 önde tamamlayan sarı kanaryalar maçı, 3-0 kazandı ve seride rakibine 2-0’lık üstünlük kurdu. Serinin üçüncü maçı, Burhan Felek Spor Salonu’nda 2 Mayıs Salı günü oynanacak. 

Etiketler: fenerbahçe, galatasaray


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