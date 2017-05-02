Fenerbahçe, Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyon oldu| Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 3

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off finalinin üçüncü maçında Galatasaray'ı 3-0 yenen Fenerbahçe, seriyi de 3-0 kazanarak, 2016-2017 sezonunun şampiyonu oldu.
Vestel Venüs Sultanlar Ligi Play-Off Final serisinde karşılaştığı Galatasaray’ı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımız, 2016-2017 sezonu şampiyonu oldu.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Nurper Özbar xx, Ebru Ayata xx
Galatasaray: Jack xx, Nihan xx, Seda xx, Leys xx, Nursevil xx, Gamze xx, Ada xx, Zent xx, Berfin xx, Hristina xx, Centoni xx, Güldeniz xx, Işıl xx
Fenerbahçe: Melis xxx, Merve xx, Ergül xx, Polen xx, Dicle Nur xx, Meliha xx, Koung xx, Ezgi xx, Natalia xx, Tomkom xx, Eda xx, Şeyma xxx, Balkestein xx, Bahar xx
Setler: 20-25, 18-25, 23-25
Süre: 87 dakika (27, 27, 33)