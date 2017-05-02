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Fenerbahçe, Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyon oldu| Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 3

Fenerbahçe, Kadınlar Voleybol Ligi finalinde Galatasaray'ı 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Fenerbahçe, Galatasarayı mağlup ederek şampiyon oldu| Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 3

02 Mayıs 2017 19:41
Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 3 - Tıkla İzle

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off finalinin üçüncü maçında Galatasaray'ı 3-0 yenen Fenerbahçe, seriyi de 3-0 kazanarak, 2016-2017 sezonunun şampiyonu oldu.

Vestel Venüs Sultanlar Ligi Play-Off Final serisinde karşılaştığı Galatasaray’ı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımız, 2016-2017 sezonu şampiyonu oldu.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Nurper Özbar xx, Ebru Ayata xx

Galatasaray: Jack xx, Nihan xx, Seda xx, Leys xx, Nursevil xx, Gamze xx, Ada xx, Zent xx, Berfin xx, Hristina xx, Centoni xx, Güldeniz xx, Işıl xx

Fenerbahçe: Melis xxx, Merve xx, Ergül xx, Polen xx, Dicle Nur xx, Meliha xx, Koung xx, Ezgi xx, Natalia xx, Tomkom xx, Eda xx, Şeyma xxx, Balkestein xx, Bahar xx

Setler: 20-25, 18-25, 23-25

Süre: 87 dakika (27, 27, 33) 


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