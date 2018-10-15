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Fenerbahçe galibiyetle başladı...

Fenerbahçe galibiyetle başladı...
Fenerbahçe galibiyetle başladı...

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 2018-2019 sezonu ilk hafta maçında Fenerbahçe, OGM Ormanspor’u 79-62 yendi.

Metro Enerji Salonunda oynanan mücadeleye sarı lacivertliler etkili başladı. Fenerbahçe, maçın hemen başında skoru 12-2 yaparak farkı çift hanelere çıkardı. İlk çeyrek ise ev sahibi ekibin 30-15 üstünlüğüyle tamamlandı. 

Üstün oyununu 2. çeyrekte de sürdüren Fenerbahçe, devrenin bitimine 4 dakika 18 saniye kala skoru 46-21'e getirerek ilk yarıdaki en büyük farkı yakaladı. Sarı lacivertli ekip, soyunma odasına da 49-32 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte farkı daha da açan Valerie Garnier'in öğrencileri, son periyoda 73-48'lik üstünlükle gitti. Kelsey Plum ve Anastasiya Verameyenka ile aradaki farkı koruyan Fenerbahçe, karşılaşmadan 79-62 galip ayrıldı.  

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