Fenerbahçe galibiyetle başladı...

Metro Enerji Salonunda oynanan mücadeleye sarı lacivertliler etkili başladı. Fenerbahçe, maçın hemen başında skoru 12-2 yaparak farkı çift hanelere çıkardı. İlk çeyrek ise ev sahibi ekibin 30-15 üstünlüğüyle tamamlandı.

Üstün oyununu 2. çeyrekte de sürdüren Fenerbahçe, devrenin bitimine 4 dakika 18 saniye kala skoru 46-21'e getirerek ilk yarıdaki en büyük farkı yakaladı. Sarı lacivertli ekip, soyunma odasına da 49-32 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte farkı daha da açan Valerie Garnier'in öğrencileri, son periyoda 73-48'lik üstünlükle gitti. Kelsey Plum ve Anastasiya Verameyenka ile aradaki farkı koruyan Fenerbahçe, karşılaşmadan 79-62 galip ayrıldı.