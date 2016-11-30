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Fenerbahçe Gençlerbirliği (CANLI) FB Gençlerbirliği canlı online izle

Son haftaların formda takımı Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda güçlü Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Peki Fenerbahçe Gençlerbirliği Türkiye Kupası ilk maçı ne zaman oynanacak? Fener Gençler maçı hangi kanalda, FB Gençlerbirliği maçı saat kaçta başlayacak? İşte aklınıza takılan bu ve benzeri soruların cevabı...

Fenerbahçe Gençlerbirliği (CANLI) FB Gençlerbirliği canlı online izle

30 Kasım 2016 21:10

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamaladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında kendi evinde Başkent temsilcisi Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Dirk Advocaat yönetimindeki antrenmanda, Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de oynayan futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular ise üst sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı, dar alanda yaptıkları çift kale maçlarla tamamladı.

FENERBAHÇE GENÇLERBİRLİĞİ KUPA MAÇI ATV CANLI İZLE

Kupada hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılana açıklamaya göre, 29, 30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın
12.30 Yeni Amasyaspor - Medipol Başakşehir: Mustafa İlker Coşkun
14.30 Ümraniyespor - Aydınspor 1923: Özkan Çeliker
16.45 Sivasspor - Göztepe: Süleyman Abay
18.30 Kayserispor - Boluspor: Suat Arslanboğa
20.30 Darıca Gençlerbirliği - Beşiktaş: Alper Ulusoy

30 Kasım Çarşamba
12.00 Tuzlaspor - 24Erzincanspor: Sarper Barış Saka
14.00 Şanlıurfaspor - Kırklarelispor: Caner Ak
14.00 Menemen Belediyespor - Amed Sportif Faaliyetler: Emre Malok
16.30 Akhisar Belediyespor - Bursaspor: Mete Kalkavan
18.30 Galatasaray - Elazığspor: Arda Kardeşler
20.30 Fenerbahçe - Gençlerbirliği: Halil Umut Meler

1 Aralık Perşembe
12.00 Sancaktepe Belediyespor - Kasımpaşa: Onur Karabaş
14.00 Kızılcabölükspor - Atiker Konyaspor: Kutluhan Bilgiç
16.00 Çaykur Rizespor - İnegölspor: Özgüç Türkalp
18.30 Osmanlıspor - Gaziantepspor: Bülent Birincioğlu
20.30 Trabzonspor - Gümüşhanespor: Yaşar Kemal Uğurlu 

MAÇ BİLGİLERİ

Maçın saati: 20:30

Maçın günü: 30 Kasım 2016

Stadyum: Ülker Stadyumu

Maçın hakemi: Halil Umut Meler

Canlı Yayın: ATV

 

Canlı anlatım: İha.com.tr 

Derbinin saati değişmedi

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş maçı için yayıncı kuruluşun saat değişikliği için yaptığı başvuru kabul edilmedi.

Ligin 13. haftasında 3 Aralık Cumartesi günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş maçı için yayıncı kuruluş saat değişikliği başvurusunda bulundu. TSİ 18.15'te oynanacak olan Barcelona - Real Madrid maçı için böyle bir başvuruda bulunduğu ifade edilen yayıncı kuruluş, konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) karşılaşmanın 20.00'de başlaması için başvuruda bulundu. Bu talep her iki kulübe de iletildi ancak Beşiktaş Kulübü'nün istememesi sebebiyle başvurunun kabul edilmediği öğrenildi. Zorlu karşılaşma planlandığı gibi 3 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. 

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