Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamaladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında kendi evinde Başkent temsilcisi Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Dirk Advocaat yönetimindeki antrenmanda, Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de oynayan futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular ise üst sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı, dar alanda yaptıkları çift kale maçlarla tamamladı.

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Kupada hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılana açıklamaya göre, 29, 30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın

12.30 Yeni Amasyaspor - Medipol Başakşehir: Mustafa İlker Coşkun

14.30 Ümraniyespor - Aydınspor 1923: Özkan Çeliker

16.45 Sivasspor - Göztepe: Süleyman Abay

18.30 Kayserispor - Boluspor: Suat Arslanboğa

20.30 Darıca Gençlerbirliği - Beşiktaş: Alper Ulusoy

30 Kasım Çarşamba

12.00 Tuzlaspor - 24Erzincanspor: Sarper Barış Saka

14.00 Şanlıurfaspor - Kırklarelispor: Caner Ak

14.00 Menemen Belediyespor - Amed Sportif Faaliyetler: Emre Malok

16.30 Akhisar Belediyespor - Bursaspor: Mete Kalkavan

18.30 Galatasaray - Elazığspor: Arda Kardeşler

20.30 Fenerbahçe - Gençlerbirliği: Halil Umut Meler

1 Aralık Perşembe

12.00 Sancaktepe Belediyespor - Kasımpaşa: Onur Karabaş

14.00 Kızılcabölükspor - Atiker Konyaspor: Kutluhan Bilgiç

16.00 Çaykur Rizespor - İnegölspor: Özgüç Türkalp

18.30 Osmanlıspor - Gaziantepspor: Bülent Birincioğlu

20.30 Trabzonspor - Gümüşhanespor: Yaşar Kemal Uğurlu

MAÇ BİLGİLERİ

Maçın saati: 20:30

Maçın günü: 30 Kasım 2016

Stadyum: Ülker Stadyumu

Maçın hakemi: Halil Umut Meler

Canlı Yayın: ATV

Canlı anlatım: İha.com.tr

Derbinin saati değişmedi

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş maçı için yayıncı kuruluşun saat değişikliği için yaptığı başvuru kabul edilmedi.

Ligin 13. haftasında 3 Aralık Cumartesi günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş maçı için yayıncı kuruluş saat değişikliği başvurusunda bulundu. TSİ 18.15'te oynanacak olan Barcelona - Real Madrid maçı için böyle bir başvuruda bulunduğu ifade edilen yayıncı kuruluş, konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) karşılaşmanın 20.00'de başlaması için başvuruda bulundu. Bu talep her iki kulübe de iletildi ancak Beşiktaş Kulübü'nün istememesi sebebiyle başvurunun kabul edilmediği öğrenildi. Zorlu karşılaşma planlandığı gibi 3 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.