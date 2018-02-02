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Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile 90. kez karşı karşıya

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Gençlerbirliği müsabakasında iki takım 90. kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile 90. kez karşı karşıya

02 Şubat 2018 10:34

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında yarın saat 19.00’da oynanacak müsabakada Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği’ni ağırlayacak. İki takım arasında oynanan 89 karşılaşmada Fenerbahçe 45 galibiyet alırken, Gençlerbirliği sadece 15 galibiyet aldı. 29 maç ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe, Kadıköy'de Gençlerbirliği'ni 14 maçtır yeniyor. Ankara ekibi, bu deplasmanda en son Nisan 2003'te 3-3 berabere kalarak 1 puan alabildi ve en son Mayıs 2000'de Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup etti. Gençlerbirliği'nin Fenerbahçe deplasmanındaki son galibiyetinde gol atan isimlerden biri, şu an kırmızı-siyahlıların teknik direktörü olan Ümit Özat'tı.
Fenerbahçe Süper Lig’de 12 maçlık yenilmeme serisini Gençlerbirliği karşısında da sürdürüp üst sıralardaki konumu korumak istiyor. 

Ozan Buğra Koşar
 

 

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