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Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı geniş özeti ve golleri izle

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 1. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği’ni konuk etti. Ankara ekibi mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı geniş özeti ve golleri izle
Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı özel kareler - Foto Galeri

30 Kasım 2016 22:15

Maçtan dakikalar

 

2. dakikada sağ kanatta Serdar Gürler’in ceza sahasına ortasında penaltı noktası üzerinde topa iyi yükselen Aydın Karabulut’un kafa vuruşunda kaleci Fabiano topu kontrol etti.

10. dakikada ceza yayına yakın bir noktada Serdar topu kontrol etmek isterken, İsmail Köybaşı’nın sert müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, İsmail Köybaşı’na kırmızı kart göstererek oyun dışına gönderdi.

11. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan İrfan Can’ın kullandığı serbest vuruşta top yandan auta çıktı.

20. dakikada Ozan Tufan’ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Stoch’un sert vuruşunda kaleci Hopf, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

24. dakikada sağ kanattan Stoch’un kullandığı köşe atışında ön direkte topa iyi yükselen Yiğithan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

47. dakikada ceza yayı sağ çaprazından Stoch’un kullandığı serbest vuruşta savunmada seken topu penaltı noktası üzerinde önünde bulan Fernandao’nun şutunu kaleci Hopf kurtardı.

56. dakikada İrfan Can’ın savunmanın arkasına attığı topla buluşan Rantie, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

60. dakikada sağ kanattan Serdar Gürler’in ortasında arka direkte Vedat Muriqi’nin kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

77. dakikada ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Rantie’nin ceza sahasına girer girmez ortasında ceza sahası sağ çaprazında İrfan Can’ın yerden şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-2

Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx, İlker Takpak xx

Fenerbahçe: Fabiano Ribeiro xx, Van der Wiel x, Neustadter x, İsmail Köybaşı x, Yiğithan Güveli xx (Abdurrahman Canlı dk. 87 ?), Caner Koca x, Ozan Tufan x, Aatif Chahechouhe x (Ramazan Civelek dk. 46 x), Salih Uçan x, Miroslav Stoch x, Fernandao x

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Savaş Polat, Erdi Can Şehit, Samed Karakoç, Emenike

Teknik Direktör: Dick Advocaat

Gençlerbirliği: Hopf xx, Ahmet Yılmaz Çalık xx, Halil İbrahim Pehlivan xx (Owusu dk. 46 x), Sergei Politevich xx, Orhan Şam xx, Aydın Karabulut xx, Selçuk Şahin xx, Serdar Gürler xx, Abdul Khalili xx (Rantie dk. 46 xxx), İrfan Can xxx, Vedat Muriqi xx (Kamal Issah dk. 74 x)

Yedekler: Nihat Şahin, Kulusic, Ahmet Oğuz, Cosmin Matei

Teknik Direktör: Ümit Özat

Goller: Yiğithan (dk. 24) (Fenerbahçe), Rantie (dk. 56), İrfan Can (dk. 77) (Gençlerbirliği)

Kırmızı kart: İsmail Köybaşı (dk. 10) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Caner Koca, Neustadter (Fenerbahçe), Khalili, Aydın Karabulut (Gençlerbirliği)

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