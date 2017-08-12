Fenerbahçe Giuliano’yu böyle açıkladı

Sarı-lacivertliler, daha önce kiralık olarak katmak için görüşmelere başladığı Brezilyalı oyuncu Giuliano ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten, Giuliano’nun transferiyle ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, daha önce kiralık olarak kadromuza katılması için görüşmelere başlanan orta saha oyuncusu Giuliano Victor De Paula ve kulübü Zenit ile yapılan görüşmeler sonucunda futbolcunun bonservisiyle kulübümüze transferi konusunda her konuda anlaşma sağlamıştır. Bu bağlamda 27 yaşındaki orta saha ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Brezilyalı futbolcu Giuliano Victor De Paula ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza Çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.

Sarı-lacivertli kulüp, Zenit Kulübü’ne de oyuncunun bonservisi için 7 milyon Euro ödeyecek.

Öte yandan Fenerbahçe, sosyal medya hesabından Brezilyalı futbolcu için bir de videolu paylaşım yaptı.