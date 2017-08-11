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Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

11 Ağustos 2017 21:10

Sarı-lacivertli ekip, ligin ilk haftasında oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışan oyuncular, ardından üst sahada koordinasyon çalışmasının ardından 3 gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman alt sahada yapılan pas çalışması ve çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla İzmir’e hareket edecek. 


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