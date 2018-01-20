Fenerbahçe Göztepe şifresiz canlı izle anlatım, FB Göztepe maç kaç kaç?

CANLI ANLATIM

Fenerbahçe:1 Göztepe:0

22 ' Bu kez Göztepe etkili geldi! Gouffran ceza alanı içinde çizgiye kadar indi. Fransız futbolcu kale önüne ortasını yapmak istedi ancak savunmada Neustadter'den krtik bir müdahale geldi.

Pozisyon 18 ' Fenerbahçe bir kez daha gole yaklaştı. Josef'in pasında Göztepe savunmasının arkasına sarkan Fernandao'dan zayıf bir vuruş geldi.

15 ' Fenerbahçe, Fernandao'nun kafa golüyle 1-0 öne geçti! Kullanılan köşe vuruşunda çok iyi yükselen Fernandao darbeli bir vuruşla kaleci Beto'yu avladı. Gol - Fernandão

Pozisyon 9 ' Fenerbahçe bu kez sağ kanattan geldi. İsla'nın ortasında Göztepe savunması dikkatli.

Pozisyon 8 ' Fenerbahçe atağında sol kanatta topla buluşan İsmail Köybaşı'nın yerden sert ortasına Dirar yetişemedi.

Pozisyon 2 ' Fenerbahçe maça çok tehlikeli bir pozisyonla başladı! Bir anda kaleci Beto ile karşı karşıya kalan Giuliano'nun vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü.

Maç Başladı 1 ' Kadıköy'de maça Fenerbahçe başladı.

Fenerbahçe Göztepe maçı canlı izleme bilgileriyle bu akşam oynanacak olan karşılaşayı HD kalitede canlı izleyebilirsiniz. Süper Lig’de zirve yarışı içerisinde olan iki rakibin mücadele edeceği maçta Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Göztepe'yi ağırlıyor. Ligde oynadığı son 17 karşılaşmada 9 galibiyet,6 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 33 puanla 3.sırada yer alan Fenerbahçe, son 17 haftada 9 galibiyet,3 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 30 puan ile 6.sırada bulunan Göztepe ile karşılaşacak. Bu akşam 19.00’da Umut Öztürk'ün yöneteceği karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Ayrıca bu kritik mücadeleyi maç başlar başlamaz bu haberimiz üzerinden canlı anlatım olarak takip edebilecek ve mücadelenin sonlanması ile beraber de geniş özet ve gollere ulaşabileceksiniz. İşte Fenerbahçe Göztepe maçı ile ilgili iki takım hakkında tüm bilgiler ve maçı canlı izleme imkanı...

Fenerbahçe, Süper Lig’in 18. haftasında yarın evinde Göztepe’yi ağırlayacak. İki takım bu müsabakayla birlikte toplamda 48. randevularına çıkacak.

Süper Lig’e verilen aranın sona ermesinin ardından Fenerbahçe, ligin 18. haftasında evinde Göztepe ile mücadele edecek. Yarın oynanacak maçla birlikte 48. kez karşılaşacak olan iki takımda Fenerbahçe'nin 21 galibiyeti bulunurken, Göztepe de 7 kez gülen taraf oldu. Geriye kalan 19 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe ile Göztepe arasında ligde oynanan son üç maç berabere sonuçlandı. Eğer yarın oynanacak karşılaşmada da kazanan çıkmazsa, bu fikstürdeki en uzun beraberlik serisi yaşanmış olacak. Göztepe'nin Süper Lig tarihinde en fazla berabere kaldığı rakibi 19 mücadeleyle Fenerbahçe olarak dikkat çekiyor. Fenerbahçe, ev sahibi olarak oynadığı 23 maçta Göztepe'ye sadece iki kez kaybetti (13 galibiyet, 8 beraberlik) ve bu maçların 13'ünde gol yemedi. İzmir ekibi, sarı-lacivertlilere konuk olduğu son 16 maçın sadece birini kazanabildi. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmaların 11'inde gol atamadı. Sarı-kırmızılı takımın Fenerbahçe deplasmanındaki son galibiyeti 16 Nisan 2000'de gelmişti.

Fenerbahçe ise Süper Lig'de evinde altı maçtır yenilmiyor. (5 galibiyet, 1 geraberlik).

Göztepe, devreyi Fenerbahçe ile açıyor

Süper Lig’de sezonun ilk devresini 30 puanla 6. sırada tamamlayan Göztepe, ikinci devreyi Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe maçıyla açıyor.

17 haftada 9 galibiyet, 3 beraberlik, 5 de yenilgi alarak 14 yıl sonra yükseldiği Süper Lig’de başarılı bir performans ortaya koyan Göztepe, Fenerbahçe’ye karşı Kadıköy’de de 3 puan peşinde koşacak. Takımlarını ilk yarıda yalnız bırakmayan 2 bin 200 Göztepeli taraftar, Ülker Stadyumu'nda karşılaşmayı izleyebilecek.

Dış sahada 5 kez galip gelen, 1 maçından da beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, deplasmanda 3 yenilgi aldı. Sezonun ilk haftasında Bornova Stadı'nda oynanan karşılaşma ise 2-2 berabere tamamlanmıştı.

Fenerbahçe Göztepe nasıl canlı izlenir?

Fenerbahçe Göztepe maçını beIN Sports ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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Fenerbahçe Göztepe maçı şifresiz izlenebilir mi?

Fenerbahçe Göztepe maçına ait bilgilere aşağıdaki haberler üzerinden ulaşabilirsiniz.

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