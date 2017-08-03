Fenerbahçe Graz maçı şifresiz veren kanallar hangisi (idman tv canlı izle) Fener 1-1 Sturm Graz canlı anlatım

UEFA Avrupa Ligi 3. tur ön elemesi ilk maçında güçlü Avusturya temsilcisi Sturm Graz’ı 2-1 mağlup eden ve avantajı ele geçiren Fenerbahçe, rövanş mücadelesinde rakibini evinde ağırlıyor. Peki Fenerbahçe Sturm Graz maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? İşte Fenerbahçe Strum Graz mücadelesinin şifresiz ve canlı anlatım bilgileri...

FENERBAHÇE 1-1 STURM GRAZ MAÇI CANLI ANLATIMI

CANLI ANLATIM (İKİNCİ YARI)

66' GOL! Maalesef top ağlarımıza gidiyor.

62' Ahmethan Köse yerini Robin Van Persie'ye bırakıyor.

59' Rakibinden topu kurtaran Nabil Dirar ceza alanı içine girmeden sağ çaprazdan şutunu çekiyor ancak top üstten auta gidiyor.

52' Topla birlikte hareketlenen Nabil Dirar sağ kanattan ortasını yapıyor ancak top kaleci Jorg Siebenhandl'da kalıyor.

46' Mücadelede ikinci yarı başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

18. dakikada Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı top Potzmann’ın önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Volkan topu kontrol etmeyi başardı.

24. dakikada Valbuena’nın soldan kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Martin Skrtel kafayı vurdu ancak top direğin hemen yanından auta gitti.

29. dakikada Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı topu Lykogiannis, Rocher’e aktardı. Bu futbolcu karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak savunma son anda topu kornere gönderdi.

32. dakikada Valbuena soldan rakibini geçerek ceza sahasına girdi ve arka direkteki Dirar’ı gördü. Bu futbolcu yaptığı kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu. 1-0

Van Persie yedek, Ahmethan 11'de

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Hollandalı yıldız Robin van Persie, iyileşmesine karşın hazır olmadığı için ilk 11'de şans bulamadı. Genç Ahmethan, bu maçta da Aykut Kocaman'ın ilk tercihi oldu.

Sturm Graz ile deplasmanda oynanan karşılaşmaya sakatlığı nedeniyle götürülmeyen Robin van Persie, rövanş karşılaşmasında 18 kişilik kadroda yer aldı ancak mücadeleye yedek başladı. Sakatlığı nedeniyle takımla uzun süre birlikte çalışamayan Hollandalı futbolcu hazır olmadığı için Graz karşısında yedek bekledi. Teknik Direktör Aykut Kocaman, deplasmanda oynanan maçta olduğu gibi, bu mücadelede de genç Ahmethan'ı ilk 11'de sahaya sürdü. Ahmethan'ın istekli ve mücadeleci futbolu dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe'nin Sturm Graz'la karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme rövanş maçını izlemek için Ülker Stadyumu'na geldi,

Medipol Başakşehir'in Club Brugge ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme mücadelesini izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün de Fenerbahçe'nin Sturm Graz'la oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme rövanş maçını izlemek için Ülker Stadyumu'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım tribünde eşlik etti.

Fenerbahçe-Sturm Graz ilk 11'ler:

Fenerbahçe: Volkan Şener Neustadter Skrtel Hasan Ali Ozan Josef Alper Potuk Dirar Valbuena Ahmethan (RVP)

Sturm Graz: Siebenhandl Lykogiannis Potzmann Koch Maresic Lovric Zulj Huspek Hierlander Alar Röcher

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Deplasmanda aldığı 2-1'lik galibiyetle önemli bir avantaj elde eden Fenerbahçe, evinde bu avantajını sürdürerek bir üst tura çıkmak istiyor. Fenerbahçe her türlü galibiyet, beraberlik ve 0-1'lik yenilgi halinde tur atlayacak. Rakip Sturm Graz'ın ise gollü galibiyet dışında bir şansı bulunmuyor.

FENERBAHÇE STURM GRAZ, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Sturm Graz arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş mücadelesi bugün saat 20.30'da başlayacak ve Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele naklen ve canlı olarak Smart Spor'dan yayınlanacak.

KOCAMAN YILLAR SONRA DÖNÜYOR!

Fenerbahçe'de Sturm Graz maçı Aykut Kocaman açısından da ayrı bir anlam taşıyacak. 4 sezonun ardından sarı lacivertlilere geri dönen Kocaman, tam 1154 gün sonra Fenerbahçe'nin baş antrenörü olarak Ülker Stadyumuna çıkacak.

ROBIN VAN PERSIE SÜRPRİZİ

Fenerbahçe'de zorlu Sturm Graz maçı öncesi ilk maçtaki ilk 11'den sadece forvet mevkiinde değişiklik olması bekleniyor. Sarı lacivertli ekibin Sturm Graz'a karşı: Volkan Demirel, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Dirar, Josef de Souza, Ozan Tufan, Valbuena, Alper Potuk ve Robin van Persie ilk 11'i ile çıkması bekleniyor.

FENERBAHÇE STURM GRAZ MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALAR VAR MI?

3 Ağustos 2017 Fenerbahçe Sturm Graz maçını şifresiz verme olasılığı yüksek olan kanalların isimleri yazımızdadır. İşte Fenerbahçe Avrupa Ligi maçını şifresiz veren kanallar ile ilgili bilgiler.

İDMAN TV FREKANSLARI

Hotbird Frekans:11168

Pol.:Yatay(H)

Symbol:20400

Fec:5/6

Biss: 12 34 56 00 65 43 21 00 yada 12 34 56 9C 65 43 21 9C

İdman Tv Türksat frekansı

Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4

Türksat 4A Frekans : 11747 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

İdman Tv Türksat frekansı

Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4

Türksat 4A Frekans : 11747 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

İnternetten izlemek için: http://www.idmantv.az/

AZ TV FREKANSLARI

Uydu : Azerspace-1

Frekans: 11169

Sembol: 20400

Fec: 5/6

Polarizasyon: H- Yatay

AZTV Hotbird uydusu frekansı

Frekans:11168 Pol.:Yatay(H)

Symbol:20400 Fec:5/6Biss:

12 34 56 00 65 43 21 00 veya 12 34 56 9C 65 43 21 9C

İnternetten izlemek için: http://www.aztv.az/index.php?lang=az

SKY SPORT 5 FREKANSI

Uydu Adı: Astra 1M

Frekansı:12.304

Sembol:27500

Fec :9/10

Polarizasyon: (V) Dikey

İnternetten izlemek için: http://www.skysports.com/watch/sky-sports-5

TV GEORGİA(Şifresiz)

Frekans :11472

Pol : H (Yatay)

Symbol : 23450

Biss: 00 20 05 00 00 19 56 00

Fox Sports 2 Frekansı

Astra Uydusu

Frekans: 12188

Sembol: 27500

Polarizasyon: (H) Yatay

FARDA TV (Şifresiz)

Frekans: 12447

Pol.: Yatay(H)haberler12

Symbol: 2400

Fec: 3/4

Bt Sport 2

Frekansı

Uydu Adı: Astra 2E

Frekansı:11.386

Sembol:29500

Fec :3/4

Polarizasyon: (V) Dikey

İDMAN TV FREKANSI NASIL AYARLANIR?

İdman TV üzerinden Napoli Beşiktaş maçını şifresiz ve canlı yayınla izlemek için uydu frekansını ayarlamanız gerekiyor. Uydu frekansı nasıl ayarlanır diyorsanız işte 8 adımda yapmanız gerekenler;

1. Adım: Ana menüye girebilmek için; uzaktan kumandanızda 'MENÜ' veya 'SETUP' yazan düğmeye basınız.

2. Adım: Uydu alıcısı marka modeline göre; 'KANAL ARAMA' , 'MANUEL ARAMA' , 'KANAL EKLEME' , 'EL İLE ARAMA' gibi menülerden hangisi beliriyor ise YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak ona gelip 'OK' e basınız.

3. Adım: Açılan pencerede yine uydu alıcısının marka modeline göre; 'TP FREKANSI' , 'ALIŞ FREKANSI' , 'FREKANS' , 'UYDU FREKANSI' seçeneklerinden biri belirecektir, YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak İdman TV yeni frekansı olan '11168' değerini girin.

4. Adım: Yine aynı ekranda 'SEMBOL ORANI' yada 'SYMBOL RATE' değeri olacaktır. YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak '20400' girin..

5. Adım: Yine aynı ekranda bulunan ve 'POLARIZASYON' yada 'POL' şeklinde bir yazı olacaktır. YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ-SOL ok tuşlarıyla 'H-Yatay' olacak şekilde değiştirin.

6. Adım: Yine aynı ekranda bulunan 'FEC' değerini değiştirmek için YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ-SOL ok tuşlarıyla '5/6' seçilmelidir. Bazı uydu alıcılarında bu değerin girilebileceği bir alan bulunmamaktadır. Bu durumda bu değerin girilmesine gerek yoktur.

7. Adım: Son olarak 'OK' tuşuna basarak İdman TV yeni Uydu parametrelerini kaydetmiş olacaksınız. Aramayı tamamlayabilmek için Uydu Alıcısı marka modeline göre değişen 'ARAMA BAŞLAT' yada 'TP ARA' seçeneğinin üstüne gelerek arama işlemi başlatmanız gerekmektedir.

8. Adım: Arama işlemi tamamlandıktan sonra Uydu Alıcısı yeni aranan kanalı kanal listesinin en sonuna kaydedecektir.

beIN Sports España / HD

beIN Sports MENA HD 1

beIN Sports MENA HD 11

beIN Sports MENA HD 17

BT Sport 2 / HD

bTV Action / HD

Canal France / HD

Canal Poland / HD

Canal Sport 2 Afrique Club RTL

Cosmote Sport 2 HD

Dolce Sport 1 / HD

Dolce Sport 5 ERT 1 /

ERT HD Futbol 2 (ukraine) / HD

HRT TV2 (croatia)

Iran TV3 Jednotka (RTV 1) / HD

Kanal A (slovenia)

M4 Sport / HD MATCH!

Futbol 2 / HD

MATCH! TV / HD

MRT 1 (play.mrt.com.mk) OBN BiH ORF Eins / HD Q2 HD

Medialaan RSI La 2 HD RTS 1 (Serbia)

RTS Deux HD

RTÉ 2 Ireland / HD

Sky Sport 4 (germany) / HD

Sport 24 At Sea HD

Sport TV2 (portugal) / HD

SRF Zwei HD

SuperSport 3 za / HD

TEN 1 HD

TEN 2 India

TV3 (denmark) / HD

TV6 Estonia

TV6 Latvia

TV6 Lithuania

Viasat Football Norway / HD

Viasat Jalkapallo Finland HD

Ziggo Sport Voetbal

Sport Tv 1 (Portugal)

SuperSport Maximo 1

Viasat Football Norway

ViaPlay (denmark)

TV3 Sport 1 (den)

Dazn TV

Eurosport Nordic

Smart Spor

Teleculup Sports PPV

Viasat Football Sweden

ViaPlay (finland)

ViaPlay (norway)

ViaPlay (sweden)

İŞTE İLK MAÇIN DETAYLARI

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Strum Graz ile karşı karşıya geldi. Strum Graz, Fenerbahçe maçı özeti... Strum Graz, Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti. Haberimizden öğrenebilirsiniz...

Fenerbahçe, sahadan 2-1 galip ayrılarak rövanş için avantaj elde etti.

Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 3. ön eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı deplasmanda 2-1 yenerek tur kapısını sonuna kadar araladı.

Aykut Kocaman'ın yeni dönemine galibiyetle başlayan Fenerbahçe, İstanbul'daki rövanş öncesinde çok önemli bir avantaj yakalamış oldu.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Röcher’in pasında arka direkte Hierlander’in gelişine vuruşunda top filelere gitti. 1-0

14. dakikada Lykogiannis’in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top kaleci Volkan’da kaldı.

29. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Alper’in ortasında altıpas içinde Maresic, topu kendi kalesine gönderdi. 1-1

35. dakikada sol kanattan Velbuena’nın köşe atışında ön direkte topa iyi yükselen Neustadter’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-2

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada savunmadan seken topla ceza sahası sol çaprazında buluşan Lykogiannis’in şutunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.

53. dakikada Valbuena’nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında ön direkte Neustadter'in kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı gitti.

55. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Dirar’ın sert şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

59. dakikada Dirar’ın pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Şener’in vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

76. dakikada Stefan Hierlander'in pası ile ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Romano Schmid'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Stat: UPC Arena

Hakemler: Ola Hobber Nilsen xxx, Tom Harald Gronevik xx, Geir Oskar Isaksen xx

Sturm Graz: Siebenhandl xx, Potzmann xx, Koch xx, Lykogiannis xx, Maresic xx, Lovric xx (Schmid dk. 76 x), Alar xx, Hierlander xx, Röcher xx (Schubert dk. 84 ?), Zulj xx, Zulechner x (Philipp Huspek dk. 16 x)

Yedekler: Gratzei, Patrick Puchegger, James Jeggo, Michael John Lema

Teknik Direktör: Franco Foda

Fenerbahçe: Volkan xx, Hasan Ali xx, Neustadter xxx, Şener xx, Skrtel xxx, Alper xxx (Aatif dk. 89 ?), Valbuena xxx, Dirar xx (Mehmet Topal dk. 74 x), Ozan xx, Souza xx, Ahmethan xx (Isla dk. 77 x)

Yedekler: Kameni, İsmail Köybaşı, Mehmet Ekici, Miroslav Stoch

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Hierlander (dk. 10) (Sturm Graz), Maresic (dk. 29 k.k.), Neustadter (dk. 35) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Lykogiannis, Lovric, Hierlander (Sturm Graz), Ozan Tufan (Fenerbahçe)