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Fenerbahçe, Harun Tekin'i resmen açıkladı

Fenerbahçe, Bursaspor'da forma giyen kaleci Harun Tekin'i 3+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe, Harun Tekini resmen açıkladı

30 Ağustos 2018 14:51

Fenerbahçe, Bursaspor’un kaptanlığını yapan kaleci Harun Tekin ile 3+1 yıllığına sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

Transfer sezonunun tamamlanmasına 1 gün kala Fenerbahçe’den bir imza daha geldi. Sarı-lacivertliler uzun yıllar Bursaspor’da forma giyen ve milli takıma kadar yükselmeyi başaran Harun Tekin’i 3+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Deneyimli file bekçisi, sarı-lacivertlilerde memleketi olan İzmir’in plaka kodu olan 35 numaralı formayı giyecek. 

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Bursaspor’dan kaleci Harun Tekin’i kulübü ve kendisiyle yaptığı anlaşma sonucu bonservisiyle birlikte 3+1 yıllığına kadrosuna katmıştır. Milli kalecimiz Harun Tekin’e hoşgeldin diyor, çubuklu formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.  

 

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