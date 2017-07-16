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Fenerbahçe hazırlık maçında Olympique Marseille'ya 1-0 mağlup oldu

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki üçüncü hazırlık maçında Fransa’nın Olympique Marseille takımına 1-0 mağlup oldu.

Fenerbahçe hazırlık maçında Olympique Marseilleya 1-0 mağlup oldu

16 Temmuz 2017 00:16

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında, ikinci kamp dönemi için İsviçre’nin Lozan şehrinde bulunan Fenerbahçe, Alpler Futbol Festivali Turnuvası kapsamında hazırlık maçında Fransa’nın Olympique Marseille takımıyla Stade de la Pontaise’de karşılaştı. İlk yarısı 0-0 eşitlikle sona eren mücadelenin ikinci yarısında 77. dakikada Germain’in kaydettiği golle Fransız ekibi mücadeleyi 1-0 kazandı.

Yeni transfer Carlos Kameni’nin ilk kez forma şansı bulduğu sarı-lacivertlilerde ilk 11’de; Şener Özbayraklı, Simon Kjaer, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef de Souza, Nabil Dirar, Alper Potuk, Mathieu Valbuena ve Robin van Persie yer aldı. 

Etiketler: fenerbahçe, hazırlık maçı, Olympique Marseille


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