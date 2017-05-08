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Fenerbahçe hazırlıklara başladı!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe hazırlıklara başladı!

08 Mayıs 2017 14:48

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Beşiktaş deplasmanında ilk 11'de maça başlayan oyuncular rejenerasyon çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Diğer futbolcular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı pas çalışmalarıyla sürdürdü. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı. Sarı-lacivertliler 1 günlük iznin ardından, Antalyaspor maçı hazırlıklarına, 10 Mayıs Çarşamba günü yapacağı çalışmalarla devam edecek. 


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