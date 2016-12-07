Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu 6. maçında yarın Feyenoord ile oynayacağı maç için Hollanda'ya gitti. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan hareket eden kafilede Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticiler de yer aldı. Sarı-lacivertlileri havaalanında uğurlamayan gelen taraftarlar, Hollandalı yıldız futbolcu Robin van Persie'ye özel ilgide bulunurken, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat tarafından Hollanda'ya götürülen futbolcular şöyle:

"Volkan Demirel, Fabiano Ribeiro, Ertuğrul Taşkıran, Simon Kjaer, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Gregory van der Wiel, Mehmet Topal, Josef de Souza, Ozan Tufan, Caner Koca, Alper Potuk, Volkan Şen, Jeremain Lens, Moussa Sow, Robin van Persie, Emmanuel Emenike."