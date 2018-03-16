Fenerbahçe ile Galatasaray 387. randevuda

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabet 17 Ocak 1909 yılında Papazın Çayırı’nda oynanan müsabaka ile başladı. 109 yıllık dostlar, yarın oynanacak maçla tekrar karşılaşacak. Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray’ı ağırlayacak. Ligde geride kalan 25 haftada sarı-kırmızılılar, 17 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 2 beraberlik sonucunda topladığı 53puanla lider konumunda bulunuyor. Sarı-lacivertliler ise 13 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 8 beraberlikle aldığı 47 puanla 4. sırada yer alıyor. Ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 berabere sona erdi.

387. randevu

İki takım arasında rekabette geride 386 maç tarihin tozlu sayfalarında yerini kaldı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar, 123 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 146 kez rakibini mağlup etti. 117 müsabakada da kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan maçlarda Galatasaray 482, Fenerbahçe de 532 kez fileleri havalandırdı.

Ligde 122. sınav

Ezeli rakipler, yarın oynanacak karşılaşmayla Süper Lig’de 122. kez karşılaşacak. Geride kalan 121 maçta sarı-lacivertlilerin 50-33’lük üstünlüğü bulunuyor. 38 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Bu müsabakalarda sarı-lacivertliler 154 golüne sarı-kırmızılılar 116 gol ile karşılık verdi.

Oğuzhan Ort

