Fenerbahçe ile Konyaspor 33. randevuda

Süper Lig’in 17. haftasında yarın saat 19.30'da Konyaspor, Fenerbahçe’yi ağırlıyor. İki takım arasında daha önce oynanan 32 karşılaşmanın 27’sinden galip ayrılan sarı-lacivertliler, 4 mağlubiyet aldı. 1 maç ise berabere bitti. Konyaspor, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe'ye karşı hiçbir maçta kalesini gole kapatamadı. Aynı zamanda Konyaspor'un, tarihinde en fazla gol yediği rakibi de 91 golle Fenerbahçe.

Fenerbahçe'de sakat ve cezalılar

Fenerbahçe’de sakatlıkları nedeniyle Vincent Janssen, Mehmet Ekici ve Alper Potuk yarınki maçta forma giyemeyecek. Öte yandan Martin Skrtel, Roman Neustadter ve Şener Özbayraklı Süper Lig’in 16. haftasında oynanan Karabükspor müsabakasında gördükleri sarı kart neticesinde cezalı duruma düştükleri için Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Ozan Buğra Koşar

