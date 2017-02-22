THY Euroleague’in 23. hafta maçında Fenerbahçe, yarın saat 20.45’te Ülker Sports Arena’da Yunan ekibi Olimpiakos ile oynanacak. Ligde geride kalan 22 haftada sarı-lacivertliler, 14 galibiyet, 8 mağlubiyetle 4. sırada, Yunan ekibi ise 16 galibiyet, 6 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor. İki takım arasında bu sezon Yunanistan’da oynanan ilk maçı, ev sahibi ekip 71-62 kazanmıştı.

12. randevu

Fenerbahçe ile Olympiakos bugüne kadara 11 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-lacivertliler, 4 kez parkeden galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 7 kez rakibini mağlup etti. Fenerbahçe, Olympiakos ile evinde mücadele ettiği 5 maçta 2 galibiyet çıkardı.

Takımlarda son durum

Ligde 4 maçlık galibiyet serisini Darüşşafaka Doğuş ile deplasmanda oynanan maçta kaybeden Fenerbahçe, zirve yarışında üst sıralardan kopmak istemiyor. Olympiakos ise Euroleague’de son 3 maçtır mağlup olmuyor. Yunan ekibi en son yenilgisini İtalya deplasmanında EA7 Olimpia Milano’dan almıştı.

İstatistiklerle iki takım

Euroleague'de Fenerbahçe; 77.5 sayı, 32.2 ribaund ve 17.7 asist ortalamalarıyla oynarken, Olympiakos ise 79.4 sayı, 37.4 ribaund ve 14.9 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlileri 12.5 sayı ortalamasıyla oynayan Ekpe Udoh sırtlarken, kırmızı-beyazlılarda ise Georgios Printezis 13.0 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.

Oğuzhan Ort

