THY Euroleague’in 12. haftasında Fenerbahçe, yarın TSİ 22.45’te deplasmanda Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods ile haftanın maçında mücadele edecek. Ligde 11 geride kalırken sarı-lacivertliler 8 galibiyet, 3 mağlubiyetle 3. sırada yer alırken, Yunan ekibi ise 6 galibiyet, 5 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe, seriyi bozmak istemiyor

Euroleague’de oynadığı son 4 maçtan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, üst sıralardaki yerini korudu. Anadolu Efes, EA7 Olimpia Milano, Real Madrid ve Kızılyıldız’ı mağlup eden sarı-lacivertliler, Panathinaikos maçından galip ayrılarak, hem zirve takibini hem de galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe, Panathinaikos deplasmanında kazanamıyor

Fenerbahçe ile Panathinaikos, Euroleague’de bugüne kadar 12. karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-lacivertliler 4 kez parkenden galip ayrılırken, Yunan ekibi ise 8 kez rakibini mağlup etti. Fenerbahçe aldığı bu 4 galibiyeti evinde oynadığı maçlardan alırken, rakibini deplasmanda mağlup edemedi. Fenerbahçe ile Panathinaikos arasında oynanan karşılaşmalar şöyle:

2015-2016 Top 16

Panathinaikos: 76 - Fenerbahçe: 71

2015-2016 - Top 16

Fenerbahçe: 82 -Panathinaikos: 75

2014-2015 - Normal Sezon

Fenerbahçe: 84 - Panathinaikos: 62

2014-2015 - Normal Sezon:

Panathinaikos: 91 - Fenerbahçe: 73

2013-2014 - Top 16:

Panathinaikos: 76 -Fenerbahçe: 67

2013-2014 - Top 16

Fenerbahçe: 77 -Panathinaikos: 72

2012-2013 - Normal Sezon

Panathinaikos: 69 -Fenerbahçe: 55

2012-2013 - Normal Sezon

Fenerbahçe: 73 - Panathinaikos: 64

2011-2012 - Top 16

Panathinaikos: 72 -Fenerbahçe: 62

2011-2012 - Top 16

Fenerbahçe: 56 - Panathinaikos: 77

2007-2008 - Normal Sezon

Panathinaikos: 88 -Fenerbahçe: 68

2007-2008 - Normal Sezon

Fenerbahçe: 64 -Panathinaikos: 83

İstatistiklerle iki takım

Euroleague'de Fenerbahçe 78.1 sayı, 32.5 ribaund ve 18.2 asist ortalamalarıyla mücadele ederken, Panathinaikos ise 79.1 sayı, 34.5 ribaund ve 15.6 asist ortalamalarıyla oynuyor. Sarı-lacivertlileri 12.4 sayı ortalamasıyla oynayan Kostas Sloukas sırtlarken, Yunan ekibinde ise Nick Calathes 13.1 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.

Oğuzhan Ort

İSTANBUL