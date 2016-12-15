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Fenerbahçe ile Panathinaikos 13. randevuda

Fenerbahçe, THY Euroleague’in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Panathinaikos Superfoods ile 13. kez karşı karşıya gelecek.


15 Aralık 2016 12:50

THY Euroleague’in 12. haftasında Fenerbahçe, yarın TSİ 22.45’te deplasmanda Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods ile haftanın maçında mücadele edecek. Ligde 11 geride kalırken sarı-lacivertliler 8 galibiyet, 3 mağlubiyetle 3. sırada yer alırken, Yunan ekibi ise 6 galibiyet, 5 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe, seriyi bozmak istemiyor

Euroleague’de oynadığı son 4 maçtan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, üst sıralardaki yerini korudu. Anadolu Efes, EA7 Olimpia Milano, Real Madrid ve Kızılyıldız’ı mağlup eden sarı-lacivertliler, Panathinaikos maçından galip ayrılarak, hem zirve takibini hem de galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe, Panathinaikos deplasmanında kazanamıyor

Fenerbahçe ile Panathinaikos, Euroleague’de bugüne kadar 12. karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-lacivertliler 4 kez parkenden galip ayrılırken, Yunan ekibi ise 8 kez rakibini mağlup etti. Fenerbahçe aldığı bu 4 galibiyeti evinde oynadığı maçlardan alırken, rakibini deplasmanda mağlup edemedi. Fenerbahçe ile Panathinaikos arasında oynanan karşılaşmalar şöyle:

2015-2016 Top 16
Panathinaikos: 76 - Fenerbahçe: 71
2015-2016 - Top 16
Fenerbahçe: 82 -Panathinaikos: 75
2014-2015 - Normal Sezon
Fenerbahçe: 84 - Panathinaikos: 62
2014-2015 - Normal Sezon:
Panathinaikos: 91 - Fenerbahçe: 73
2013-2014 - Top 16:
Panathinaikos: 76 -Fenerbahçe: 67
2013-2014 - Top 16
Fenerbahçe: 77 -Panathinaikos: 72
2012-2013 - Normal Sezon
Panathinaikos: 69 -Fenerbahçe: 55
2012-2013 - Normal Sezon
Fenerbahçe: 73 - Panathinaikos: 64
2011-2012 - Top 16
Panathinaikos: 72 -Fenerbahçe: 62
2011-2012 - Top 16
Fenerbahçe: 56 - Panathinaikos: 77
2007-2008 - Normal Sezon
Panathinaikos: 88 -Fenerbahçe: 68
2007-2008 - Normal Sezon
Fenerbahçe: 64 -Panathinaikos: 83

İstatistiklerle iki takım

Euroleague'de Fenerbahçe 78.1 sayı, 32.5 ribaund ve 18.2 asist ortalamalarıyla mücadele ederken, Panathinaikos ise 79.1 sayı, 34.5 ribaund ve 15.6 asist ortalamalarıyla oynuyor. Sarı-lacivertlileri 12.4 sayı ortalamasıyla oynayan Kostas Sloukas sırtlarken, Yunan ekibinde ise Nick Calathes 13.1 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor. 

Oğuzhan Ort
İSTANBUL 

Etiketler: fenerbahçe, Panathinaikos


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