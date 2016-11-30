Fenerbaheçe THY Euroelague’in 10. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.45’te Ülker Sports Arena’da Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Ligde 9 hafta geride kalırken, sarı-lacivertliler 3. sırada, Madrid ise 2. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe’de son durum

Euroleague’e hızlı başlayan Fenerbahçe ilk 4 haftayı kayıpsız kapatmıştı. Sarı-lacivertliler, daha sonra oynadığı UNICS Kazan, Baskonia ve Maccabi Tel Aviv Fox maçlarından üst üste mağlubiyetlerle ayrıldı. Anadolu Efes maçıyla kötü seriyi bitiren Zeljko Obradovic’in öğrencileri geçtiğimiz hafta da deplasmanda EA7 Olimpia Milano’yu mağlup etti.

Madrid’de son durum

Real Madrid, Euroleague’de bu sezon oynadığı 9 karşılaşmadan 7 kez galip ayrılırken, 2 kez mağlup oldu. Pablo Laso’nun çalıştırdığı Madrid evinde Baskonia ve deplasmanda CSKA Moskova’ya yenildi. Madrid ekibi geçtiğimiz hafta evinde UNICS Kazan’ı 89-75’lik skorla mağlup ederek haftayı galibiyetle kapamıştı.

İstatistiklerle iki takım

Fenerbahçe bu sezon 77.1 sayı, 32.0 ribaund, 17.0 asist ortalamalarıyla oynarken, Real Madrid ise 90.9 sayı, 36.3 ribaund ve 19.7 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Ligde sarı-lacivertlileri 12.8 sayı ortalamasıyla Yunan oyuncu Kostas Sloukas sırtlarken, Madrid'de ise İspanyol oyuncu Sergio Llull 19.4 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.

Fenerbahçe ile Real Madrid, Euroleague’de yarın oynayacakları maçla birlikte 11. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda Madrid’in 6’ya 4 üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, Madrid ekibi ile en son Euroleague Play-off turunda karşılaşmış ve oynanan üç maçı da kazanarak Final-Four’a katılmaya hak kazanmıştı. Fenerbahçe ile Real Madrid arasında oynanan karşılaşmalar şöyle:

Real Madrid: 63 - Fenerbahce: 75

Fenerbahçe: 100 - Real Madrid: 78

Fenerbahçe: 75 - Real Madrid: 69

Real Madrid: 80 - Fenerbahçe: 73

Fenerbahçe: 77 - Real Madrid: 66

Real Madrid: 96 - Fenerbahçe: 87

Real Madrid: 77 - Fenerbahçe: 61

Fenerbahçe: 75 - Real Madrid: 83

Real Madrid: 87 - Fenerbahçe: 77

Fenerbahçe: 72 - Real Madrid: 80



Oğuzhan Ort

