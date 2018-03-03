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Fenerbahçe ile T.M. Akhisarspor 12. randevuda

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın oynayacağı T.M. Akhisarspor ile 12. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertlilerin 6'ya 4 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe ile T.M. Akhisarspor 12. randevuda

03 Mart 2018 22:44

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da evinde T.M. Akhisarspor ile mücadele edecek. Daha önce Akhisarspor ile 11 kez karşılayan Fenerbahçe bu maçlardan 6 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler, iç sahada Akhisarspor ile oynadığı son üç maçın sadece birini kazanabildi.

Fenerbahçe evinde kaybetmiyor

Fenerbahçe, evinde rakiplerine karşı kaybetmiyor. Sarı-lacivertliler, iç sahada oynadığı son 9 maçta 7 kez galip gelirken 2 kez de berabere kaldı. Bu maçlarda toplam 25 gol atan Fenerbahçe, maç başına 2.8 gol ortalamasıyla oynuyor. Akhisarspor, sarı-lacivertlilere karşı yediği 4'ün de 2'sini kendi kalesine attı.

Fernandao’dan 5, Aatif’tan 7 gol

Fernandao, Akhisarspor'a karşı Süper Lig'de oynadığı 5 karşılaşma 5 gol attı. Akhisarspor, Brezilyalı futbolcunun Karabükspor'dan sonra ligde en fazla gol attığı takım konumunda bulunuyor. Aatif Chahechouhe ise Süper Lig'de Akhisarspor ile oynadığı 10 maçta yedi gol attı. Akhisar, Aatif'ın ligde en fazla gol kaydettiği takım.

Sakat ve cezalılar

Fenerbahçe’nin Beşiktaş ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Volkan Demirel ve Alper Potuk, Akhisarspor karşısında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Yiğithan Güveli ve Vincent Janssen kadroda olmayacak. İsmail Köybaşı, Hasan Ali Kaldırım ve Roberto Soldado ise Akhisar maçı öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor. Bu üç futbolcu, sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta deplasmandaki Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.  

Ozan Buğra Koşar
 

 

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