Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Fenerbahçe ilk mağlubiyetini aldı

Fenerbahçe ilk mağlubiyetini aldı

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nin 7. haftasında Fenerbahçe, Mersin Büyükşehir Belediyespor’a 79-76 mağlup oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe, ligdeki ilk mağlubiyetini yaşadı.

Fenerbahçe ilk mağlubiyetini aldı

10 Aralık 2016 18:15

Edip Buran Spor Salonu’nda oynanan maça her iki takım da kontrollü başlarken, karşılıklı sayılar buldular. Maçın ilk periyotunu Fenerbahçe, 15-14 önde tamamladı. İkinci periyota fırtına gibi başlayan ev sahibi Mersin Büyükşehir Belediyespor, bulduğu sayılarla devreye 33-29 önde girdi. Maçın 3. periyotuna istediği gibi başlayamayan ev sahibi ekip, üst üste bulduğu sayılarla ilk 3 dakikada geriye düştü. Ancak bu dakikadan sonra toparlanan ve bulduğu sayılarla bir anda öne geçen Mersin Büyükşehir Belediyespor, 3. periyotu da 57-50 önde tamamladı. Maçın son periyotunda da etkili oyununu sürdüren ve sayı bulmaya devam eden Mersin ekibi, maçı 79-76 kazandı. Bu sonuçla birlikte lider Fenerbahçe ligdeki ilk mağlubiyeti aldı. Ayrıca son periyotun 5. dakikasında Büyükşehir Belediyespor’un oyuncusu Marissa Jo Coleman sakatlanarak, sedye ile oyun dışına çıktı. Oyuncu göz yaşları içinde saha kenarına gelirken, her iki takımında taraftarları oyuncuya alkışlarla destek verdi.

KÜNYE

Salon: Edip Buran Spor Salon

Hakemler: Aydın Karaçam xx, Ogün Cılız xx, Hüseyin Çelik xx

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Gintare Petronyte xxx 25, Nevin Kristen Vatanser xx 9, Marissa Coleman xx 11, Tiffany Hayes xxx 18, Gökçe Doğan xx 9, Nilay Kartaltepe xx 7

Fenerbahçe: Jantel Lavender xx 12, Sandrine Gruda xx 11, Alexandria Quigley xxx 20, Birsel Vardarlı Demirm xx 12, Shekinna Stricklen xxx 19, Pelin Bilgiç x 2

1. Periyot: 14-15 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 33-29 (Mersin Büyükşehir Belediyespor lehine)

3. Periyot: 57-50 (Mersin Büyükşehir Belediyespor lehine)

Etiketler: fenerbahçe, ligdeki ilk mağlubiyet, Mersin Büyükşehir Belediyespor


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç