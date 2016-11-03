Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. maçında sahasında karşılaştığı İngiliz devi Manchester United’ı Sow ve Lens’in golleri 2-1 mağlup etti ve puanını 7’ye çıkardı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu 4. maçında Ülker Stadyumu’nda karşılaştığı İngiliz ekibi Mancehester United’ı 2-1’lik skorla yendi. Sarı-lacivertliler bu galibiyet birlikte puanını 7’ye çıkardı. Manu ise Avrupa Ligi’ndeki 2. mağlubiyetini aldı.

Sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Dick Advocaat; Volkan, Şener, Skrtel, Kjaer, Hasan Ali, Mehmet Topal, Souza, Alper Potuk, Lens, Volkan Şen ve Sow 11’i ile başlarken, İngiliz devi ise Teknik Direktör Jose Mourinho; De Gea, Darmian, Rojo, Blind, Shaw, Schneiderlin, Ander Herrera, Pogba, Rashford, Martial ve Rooney’i sahaya sürdü.

GOL PERDESİ ERKEN ARALANDI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, 2. dakikada Hasan Ali’nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Sow’un müthiş rövaşatası ile 1-0 öne geçti. Golden sonra hızlı ataklarla İngiliz ekibinin kalesine gitmeye çalışan sarı-lacivertliler, Manchester United’ı yarı sahada savundu. Karşılaşmanın 30 dakikası geride kalırken ada ekibi yüzde 66 ile Fenerbahçe ise yüzde 34 topla oynadı. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. Golden sonra rakip yarıda sahada daha fazla yer alan sarı-lacivertliler, Rooney’in 89. dakikada ceza sahası dışından attığı gole engel olamadı.

İKİNCİ YARIYI LENS AÇTI, ROONEY KAPADI

Manchester United ikinci yarıya Schneiderlin-Mata değişikliği ile başladı. 59. dakikada Fenerbahçe, Lens’in serbest vuruştan attığı golle farkı 2’ye çıkardı. Bu golden sonra Mourinho, son değişiklik hakkını da kullandı ve Rashford’un yerine Mkhitaryan’ı oyuna aldı. 69. dakikada sağ kanattan Lens’in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Emenike, kaleci De Gea ile karşı karşı kalmasına rağmen golü kaçırarak, farkı arttırma şansını kaçırdı.

FENERBAHÇE 2-1 MANCHESTER UNİTED MAÇIN GENİŞ ÖZET VE GOLLERİ İÇİN TIKLAYINIZ