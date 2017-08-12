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Fenerbahçe, İzmir'de coşkuyla karşılandı

Spor Toto Süper Lig'e başlangıcı Göztepe deplasmanında yapacak olan Fenerbahçe, özel uçakla İzmir'e geldi.

Fenerbahçe, İzmirde coşkuyla karşılandı

12 Ağustos 2017 00:12

Fenerbahçe, 14 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen Göztepe ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip, yarın Bornova Stadı'nda oynanacak maç için özel uçakla İzmir'e geldi. Fenerbahçe kafilesi, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelişinde taraftarlar tarafından coşkuyla karışlandı. Terminal çıkışında futbolculara çiçek veren taraftarlar, onlarla fotoğraf çektirmek ve imza alabilmek için birbiriyle yarıştı.

Fenerbahçe kafilesi, daha sonra taraftarların tezahüratları eşliğinde hava limanından ayrılarak kamp yapacağı otele geçti. 

Halil İbrahim Karabıyık
 

Etiketler: Göztepe, Spor Toto Süper Lig


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