Fenerbahçe, İzmir'de coşkuyla karşılandı

Fenerbahçe, 14 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen Göztepe ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip, yarın Bornova Stadı'nda oynanacak maç için özel uçakla İzmir'e geldi. Fenerbahçe kafilesi, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelişinde taraftarlar tarafından coşkuyla karışlandı. Terminal çıkışında futbolculara çiçek veren taraftarlar, onlarla fotoğraf çektirmek ve imza alabilmek için birbiriyle yarıştı.

Fenerbahçe kafilesi, daha sonra taraftarların tezahüratları eşliğinde hava limanından ayrılarak kamp yapacağı otele geçti.

Halil İbrahim Karabıyık

