Fenerbahçe ile Akasya arasındaki sponsorluk anlaşması, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde düzenlenen bir törenle imzalandı. Törene Başkan Aziz Yıldırım, Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, Asbaşkanlardan Ozan Balaban, Yönetim Kurulu Üyelerinden Cenk Başak, Selim Kosif, Genel Koordinatörü Tamer Yelkovan, Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi Raif Ali Dinçkök, Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi Gökşin Durusoy, Kadın Basketbol Takım Menajeri Didem Akın, Başantrenör George Dikeoulakos ile oyuncular ve takım yetkilileri katıldı.

Balaban: "Fenerbahçe, bugün Türkiye’nin en önemli spor kuruluşlarından bir tanesi"

Sarı-lacivertli kulübün Asbaşkanlarından Ozan Balaban, "Amatör şubelerimize baktığınız zaman binlerce lisanslı oyuncusu, hem Avrupa hem de dünya çapında kazandığı kupaları ve olimpiyatlara yolladığı oyuncularıyla Fenerbahçe, bugün Türkiye’nin en önemli spor kuruluşlarından bir tanesi, Türkiye’nin en büyük kulübü. Ancak gelirleri çok düşük olan amatör şubelerde böyle başarılı olmak için hakikaten cesaret, emek ve özveri gerekiyor. O yüzden 20 yıldır bize bu imkanı ve vizyonu veren, bu cesareti veren Sayın Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Kadın Basketbol Takımımıza gelince; geçen sene almadığımız kupa kalmadı. Kızlarımız sağ olsunlar çok emek sarf ediyorlar. Geçen sene ezeli rakibimizi 6 maçın altısında da yenerek daha anlamlı bir sezonu kapadık. Akasya Grubu sağ olsun Sayın Raif Dinçkök ve ailesi, Dinçkök Şirketleri bize her zaman destek oldular. Bugün de bu beraberliğin devamı olan bu seneki forma sırt sponsorluğu anlaşması için buradayız" dedi.

Durusoy: "Fenerbahçe önemli bir kilometre taşıdır”

Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi Gökşin Durusoy ise, bu birlikteliğin çok gurur verici olduğunu belirterek, "Türkiye’de Kadın Basketbol denince akla gelen ilk takım olan Fenerbahçe’yle bir kez daha önemli başarılara imza atacağı 2016-2017 sezonunda birlikte olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, ilk Türkiye şampiyonluğu elde ettiği 1999 yılından itibaren 18 yılda kazandığı 12 şampiyonluk, 11 Türkiye Kupası, 11 Cumhurbaşkanlığı Kupası, geçtiğimiz yılın Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi şampiyonluğu, Avrupa’da elde ettiği başarılarla hem Türk Kadın Basketbolu’nun takımı hem de Türk kadın basketbolunda önemli bir kilometre taşıdır” diye konuştu.

Dikeoulakos: "Umuyorum ki bu destekler sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da Fenerbahçe’nin diğer takımlarla olan farkını açmasına faydalı olur”

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü George Dikeoulakos de, "Etrafımızdaki tüm insanların bizim başarımız için çalıştıklarını bilmek mutluluk verici. O anlamda sponsorumuz Akasya’ya çok teşekkür ediyorum. Umuyorum ki bu destekler sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da Fenerbahçe’nin diğer takımlarla olan farkını açmasına faydalı olur" dedi.

Sarı-lacivertli takımın Kaptanı Birsel Vardarlı Demirmen, "Başkanımız Aziz Yıldırım ve yönetim kurulumuza ve sponsorumuza böyle bir sponsorluk anlaşması yaptıkları ve bizlere çok önem verdiklerini belirttikleri için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı sporcusu Sandrine Gruda ise sporda bu tip desteklerin öneminin çok büyük olduğunu söyledi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kadın basketbolunun desteğe ihtiyacı olduğunu vurgulayan Alexandria Quigley, "Bu desteği bize sağlayan platformu oluşturduğu için Başkanımız ve yönetim kurulumuzla birlikte sponsorumuz Akasya’ya çok teşekkür ediyorum. Bu desteklerle beraber sahadaki mücadelemizi bir üst boyuta taşıyacağımızı ümit ediyorum" dedi.