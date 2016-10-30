FENERBAHÇE 1-0 KARABÜKSPOR

(MAÇTAKİ GELİŞMELERE GÖRE SAYFAMIZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

20'Traore topla hareketlendi. Üç kişi sıkıştırdı ve topu kaybetti.

19'İtirazların ardından Ceyhun Gülselam da sarı kart gördü.

19'İtiraz sebebiyle Dany de sarı kart gördü.

18'Van Persie penaltı vuruşunda topu sağ köşeden ağlarla buluşturdu. Ahmet Şahin ters köşeye yattı.

18'GOL! Van Persie

17'Skulason yaptığı hareket sebebiyle sarı kart gördü.

17'Lens'in kullandığı serbest vuruşta savunma topu karşıladı. Devamında içeriye atılan topta Skulason, Mehmet Topal'ı düşürdü. Penaltı.

16'Jeremain Lens, Tanase tarafından düşürüldü. Faul...

15'Fenerbahçe savunmasında pas hatası yapıldı. Traore ceza sahası dışından şutunu çekti. Top Volkan'da kaldı.

14'Volkan Şen sol çaprazdan ceza sahası dışından sert vurdu. Ahmet Şahin topu kontrol etti.

13'Lens'in ortasında arka direkte Van Persie kafayı vurdu. Ahmet Şahin topu kontrol ettiği esnada Kjaer tarafından düşürüldü. Faul...

13'Iasmin Latovlevici, Lens'in topuna müdahale etti. Korner...

12'Lens sağ kanattan hareketlendi. Dany kademeye girdi. Fenerbahçe atağı devam ediyor.

12'Sol kanatta Tanase ile Iasmin Latovlevici anlaşamadı. Top Fenerbahçe'de...

11'Karabükspor'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta savunma araya girdi. Devamında Skulason vuruşu yapamadı.

10'Sağ kanatta Olafur Skulason ilerlemek istedi. Josef faul yaptı.

9'Dany'nin uzun pasında Yatabare yerde kaldı. Fırat Aydınus devam kararı verdi.

8'Fenerbahçe tüm hatlarıyla rakip yarı alana yerleşti. Kjaer'in derinlemesine pasında top doğrudan Ahmet Şahin'e ulaştı.

7'Dany'den Yatabare'ye uzun top geldi. Yatabare ofsayt pozisyonundaydı.

6'Fenerbahçeli taraftarlar son dönemde olduğu gibi Karabükspor maçına da ilgi göstermedi. İç sahadaki son Alanyaspor maçının ardından Karabükspor karşılaşmasında da tribünlerde çok büyük boşluklar dikkat çekiyor.

5'Traore'ye gönderilen uzun topta Skrtel kademeye girdi.

4'Van Persie ceza sahasına topla hareketlendi. Karabükspor savunması araya girdi.

3'Köşe vuruşunda ceza sahasına yapılan ortayı savunma kafayla karşıladı.

3'Tanase sol kanattan topu getirdi. Pasında Iasmin Latovlevici çizgiye indi. Onun ortasında Hasan Ali kademeye girdi. Korner...

2'Karabükspor'un atağında Abdou Razack Traore topu kontrol edemedi.

2'Şener'in pasında Lens topu kaybetti. Karabükspor atak geliştiriyor.

2'Fenerbahçe savunmada hazırlık pasları yapıyor.

1'Karşılaşmanın ilk düdüğü çaldı.

İLK 11'LER:

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener, Skrtel, Kjaer, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef De Souza, Aatif, Lens, Volkan Şen, Van Persie

Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin, Kerim, Dany, Gaman, Latovlevici, Traore, Ceyhun, Skulason, Poko, Tanase, Yatabare

KADRODA SÜRPRİZ

Advocaat, bu hafta ilk 11'de Emenike'yi kesip Aatıf'ı oynatacak.