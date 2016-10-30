FENERBAHÇE 5-0 KARABÜKSPOR
MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada Skrtel’den topu kapan Poko’nun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Traore’nin şutunda kaleci Volkan topu kontrol etti.
17. dakikada ceza sahası içinde Skulason’ın Mehmet Topal’a yaptığı müdahalenin ardından hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.
18. dakikada penaltı noktasının başına geçen Robin van Persie’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
28. dakikada Latovlevici’nin sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada arka direkte bulunan Poko’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üsten auta çıktı.
29. dakikada Lens’e yapılan sert müdahalenin ardından hakem Fırat Aydınus, Ceyhun’a ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi. Kardemir Karabükspor sahada 10 kişi kaldı.
31. dakikada Lens’in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda altıpasın içinde topa iyi yükselen Mehmet Topal’ın kafa vuruşunda kaleci Ahmet son anda topu ayakları ile uzaklaştırdı.
45+1. dakikada Robin Van Persie’nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Volkan Şen’in ortasında Skrtel’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
48. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Volkan Şen’in son çizgiye inerek yaptığı ortada Robin van Persie’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0
52. dakikada Robin Van Persie’nin ara pası ile orta saha sol çizgisi üzerinde topla buluşan Chahechouhe ceza sahası içine girerek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu. 4-0
53. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Volkan Şen son çizgiye inerek yaptığı ortada altıpasın içinde Lens’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 5-0
67. dakikada Josef’in ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Volkan Şen’in vuruşunda kaleci Ahmet topa iki hamlede sahip oldu.
76. dakikada Tanase’nin ceza sahası dışı sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Volkan son anda kornere çeldi.
Stat: Ülker
Hakemler: Fırat Aydınus xx Serkan Ok xx, Hakan Yemişken xx
Fenerbahçe: Volkan xx, Şener xx, Kjaer xx, Skrtel xx, Hasan Ali xx, Mehmet Topal xx (Neustaedter dk. 57 x), Josef x, Volkan Şen xx (İsmail dk. 77 x), Lens xx, Chahechouhe xx, Robin van Persie xx (Sow dk. 66 x)
Yedekler: Fabiano, Alper, Emenike, Salih
Teknik Direktör: Dick Advocaat
Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin x, Kerim x, Dany x, Velerica Gaman x, Latovlevici x, Poko x, Ceyhun x, Skulason x, Traore x (Serdar dk. 56 x), Tanase x (Osman dk. 82 x), Yatabare x (İlhan dk. 56 x)
Yedekler: Fachini, Lazarevic, Ermin Zec, Hakan Aslantaş
Teknik Direktör: Igor Tudor
Goller: Robin van Persie (dk. 18 pen. ve 48), Skrtel (dk. 45+1), Chahechouhe (dk. 52), Lens (dk. 53) (Fenerbahçe)
Kırmızı Kart: Ceyhun (dk. 29) (Kardemir Karabükspor)
Sarı Kartlar: Skulason, Dany (Kardemir Karabükspor)
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