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Fenerbahçe Kayseri şifresiz canlı anlatım izle, FB Kayseri canlı skor, maç kaç kaç?

Süper Lig'in 10.hafta karlışmasında Fenerbahçe evinde Kayserispor'u ağırlıyor. Bu önemli mücadele öncesi iki takım hakkında tüm bilgiler ve maçın canlı izleme anlatımı bu haberimizde. İşte detaylar...

Fenerbahçe Kayseri şifresiz canlı anlatım izle, FB Kayseri canlı skor, maç kaç kaç?

30 Ekim 2017 16:51

Fenerbahçe Süper Lig'in 10.hafta karşılaşmasında Kayserispor ile karşılaşacak. Ligde oynadığı son 9 maçta 15 puanla 7. sırada bulunan sarı-lacivertliler,son 9 karşılaşmada 5 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 4. sırada bulunan Kayserispor ile karşılaşıyor. Bu akşam Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.Karşılaşma beIN SPORTS'dan canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Ancak bu karşılaşmayı başlar başlamaz bu haberimizden canlı olarak takip edebilceksiniz.

Karlışmayı canlı olarak takip etmek için tıklayın 

İki takımın muhtemel ilk 11'leri

FENERBAHÇE: Kameni, Isla, Neustadter, Neto, Hasan Ali, Josef, OZan, Dirar, Giuliano, Valbuena, Soldado
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

KAYSERİSPOR: Silviu, Lopes, Kana Bıyık, Kucher, Atila, Badji, Şamil, Mendes, Deniz, Güray, Umut
TEKNİK DİREKTÖR: Marius Sumudica

Fenerbahçe fırsatı tepmek istemiyor

Süper Lig’in 10. haftasında Kayserispor’u konuk edecek olan Fenerbahçe, Akhisarspor ve Göztepe’nin kaybettiği haftada galibiyete uzanırsa birkaç basamak birden yükselecek

Süper Lig’in 10. hafta mücadelesinde Kayserispor’u ağırlayacak olan Fenerbahçe, üst sırasında bulunan rakiplerinin haftayı yenilgiyle kapatmasıyla 3. sıraya yükselme şansı yakaladı. 15 puanla 7. sırada bulunan sarı-lacivertliler, Kayserispor’u mağlup etmesi durumunda 18 puana yükselecek ve averajla Beşiktaş’ı geride bırakarak 3. sıraya kurulacak. Fenerbahçe’nin üstünde bulunan ekiplerden Akhisarspor ve Göztepe’nin haftayı mağlubiyetle kapatmasını fırsat olarak gören Fenerbahçe’de tek hedef 3 puan.

Geçen sezon 5 puan kaptırdı

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Kayserispor’la ligde ve Türkiye Kupası’nda toplam 4 maça çıktı. Ligde sahasındaki mücadelede rakibiyle 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, deplasmanda ise Kayserispor’a 4-1 mağlup oldu ve 2 maçta 5 puan kaptırdı. Fenerbahçe, Türkiye Kupası’nda ise Kayserispor’u 2 maçta da 3-0’lık sonuçlarla mağlup etmeyi başarmıştı.

Fenerbahçe’nin üstünlüğü bulunuyor

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 42 karşılaşmada Fenerbahçe 25 kez galibiyete uzanırken 10 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Kayserispor, güçlü rakibi karşısında 7 kez kazanmayı başardı. Fenerbahçe’nin sahasında oynanan maçlarda ise sarı-lacivertli ekibin büyük üstünlüğü bulunuyor. Taraftarı önünde Kayserispor’la 21 kez karşılaşan Fenerbahçe, bu maçların 18’inde galibiyete uzanırken, 2 kez mağlup oldu. Kadıköy’de oynanan maçlarda alınan tek beraberlik ise geçen sezon 3-3 sonuçlanan maç oldu. Zorlu karşılaşma öncesinde Kayserispor’da herhangi bir eksik bulunmazken, Fenerbahçe’de ise Robin van Persie forma giyemeyecek. Mehmet Ekici’nin durumu ise belirsizliğini koruyor. Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın bu futbolcuyu riske etmemesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları tamam

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman öncesi oyuncular sahada hep birlikte dev bir Türk Bayrağı açarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncularımız, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Çift kale maçın sonrasında antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla Kayserispor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.
 

Etiketler: fenerbahçe, Kayseri, Kayserispor, süper lig

 

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