Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Spor »
  • Fenerbahçe Kayserispor Canlı İzle| Fener Kayseri Az Tv İdman Tv şifresiz canlı

Fenerbahçe Kayserispor Canlı İzle| Fener Kayseri Az Tv İdman Tv şifresiz canlı

Fenerbahçe Kayserispor maçı CANLI İzleme linki ve Az Tv İdman tv yayını izleme bilgileri burada. Süper Lig'in 4. haftasında yeni transferleri ile bu sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe kendi sahasında ligin iyi ekiplerinden Kayserispor ile karşılaşıyor. Maça dair tüm bilgiler ise burada yer alıyor.

Fenerbahçe Kayserispor Canlı İzle| Fener Kayseri Az Tv İdman Tv şifresiz canlı

01 Eylül 2018 11:57

Fenerbahçe Kayserispor maçı canlı izle... İki takım taraftarları Spor Toto Süper Lig 4. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyorlar. Fener Kayseri maçı şifresiz canlı olarak izlemek isteyen izleyiciler internet üzerinden yayın arayışındalar. Peki Fenerbahçe Kayseri maçı nasıl canlı izlenir? İşte Fenerbahçe Kayseri maçını canlı izlemenin yolları...

Fenerbahçe Kayserispor şifresiz Canlı İzle

Fenerbahçe’de hedef 3 puan

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında oynayacağı Kayserispor maçında sahaya 3 puan hedefiyle çıkacak.

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçük Andonyadis sezonunun 4. haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, gözünü 3 puana dikti. Ligde geride kalan 3 haftada 1 galibiyet, 2 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, Kayseri temsilcisi karşısında alacağı galibiyetle ligde çıkış yakalamak istiyor. Geçtiğimiz sezon Aykut Kocaman yönetiminde sahasında sarı-kırmızılılar oynadığı maçı son saniyelerde yenilen golle 3-3 berabere kapatan sarı-lacivertli ekip, yarın oynayacağı müsabakayla bu sonucu da unutturmak istiyor.

Fenerbahçe galibiyet sayısında önde

Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig'de 26 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, bu maçların 16'sından galip ayrılırken, Kayserispor ise 5 kez gülen taraf oldu. Kalan 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, Kayserispor ile ligde oynadığı son dört maçın sadece birini kazanabildi (2 Beraberlik 1 Mağlubiyet).

Golcüler takımdan ayrıldı

Fenerbahçe, bu sezon geride kalan haftalarda sadece iki gol atabildi. Bu golleri atan iki oyuncu Giuliano ve Josef de Souza ise takımdan ayrıldı. Ligin ilk 3 haftasında 3 puan toplayabilen Fenerbahçe, 2016-2017 sezonunda ise bu durumdan daha kötü bir başlangıç yapmış ve üç haftalık periyotta sadece 1 puan alabilmişti. Sarı-lacivertliler, Kayserispor mücadelesini kaybetmesi halinde 1971-1972 sezonundan bu yana Süper Lig'de ilk dört hafta itibarıyla en kötü başlangıcına imza atacak.

Sakat ve cezalılar

Fenerbahçe’de cezalı oyuncu bulunmazken, İsmail Köybaşı ve Aatıf Chahechouhe ise sakatlıkları sebebiyle yarın oynanacak maçta forma giyemeyecek.  

Etiketler: Fenerbahçe Kayserispor şifresiz canlı izle

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 36°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç