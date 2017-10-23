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Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 10. haftasında, 30 Ekim Pazartesi günü, sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Can Bartu Tesisleri'nde bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

23 Ekim 2017 13:40

Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 11.00’de başladı ve 1 saat 50 dakika sürdü. Galatasaray maçına ilk 11'de başlayan oyuncular rejenerasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise üst sahada ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı 2 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdü. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.
Fenerbahçe, 24 Ekim Salı gününü izinli geçirdikten sonra, Kayserispor maçının hazırlıklarına, 25 Ekim Çarşamba günü Can Bartu Tesisleri’nde yapacağı çalışmalarla devam edecek.

Etiketler: antreman, aykut kocaman, fenerbahçe, hazırlıkla başladı, Kayserispor

 

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