Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü!

Fenerbahçe, Süper Lig’in 10. haftasında 30 Ekim Pazartesi günü sahasında Kayserispor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını bugün Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı çalışma ile sürdürdü. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, topla pas ve pres çalışması yaptı. İdman, taktik ağırlıklı yapılan çift kale maç ile noktalandı.

İlk yarım saati basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda Vincent Janssen ve kaleci Carlos Kameni dinlendirilerek, çalışmaya katılmadı. Hollandalı oyuncu Janssen sahada takımdan ayrı koşu yaptı.

Sakatlıkları devam eden Mehmet Ekici ve Robin Van Persie de antrenmanda yer almazken, iki oyuncunun Kayserispor mücadelesinde de forma giyemeyeceği bildirildi.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenman ile Kayserispor maçı hazırlıklarını devam ettirecek.

Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu