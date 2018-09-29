Fenerbahçe, Kia Vaughn ile sözleşme yeniledi

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, geçtiğimiz sezon da kadrosunda bulunan ABD asıllı Çek pivot Kia Vaughn ile yeniden anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre 31 yaşındaki basketbolcu 1 yıl daha Fenerbahçe forması giyecek. Geçen sezon Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde çıktığı 31 maçta 27.9 dakika sahada kalıp 11.4 sayı, 6.8 ribaund ve 1.1 asist ortalamaları ile mücadele eden Kia Vaughn, Euroleague Women karşılaşmalarında ise 29.4 dakikada 10.2 sayı ve 6.2 ribaund ile sarı-lacivertlilere katkı sağladı.