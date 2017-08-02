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Fenerbahçe, Kjaer'in transferini KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, başarılı oyuncusu Simon Kjaer'in İspanyol ekibi Sevilla'ya transferini açıkladı.

Fenerbahçe, Kjaerin transferini KAPa bildirdi

02 Ağustos 2017 18:29

Sarı-lacivertliler, Kjaer transferi konusunda Sevilla ile anlaşmaya vardığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Simon Thorup Kjaer'in transferi konusunda Sevilla kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.
Sözleşmede anlaşılan transfer bedeli brüt 13.157.894,74 EUR olup %5 dayanışma katkı payı tutarı kesildikten sonra kalan 12.500.000 EUR net bedel Sevilla kulübü tarafından şirketimize ödenecektir.

Ayrıca, futbolcunun sözleşme süresi içinde Sevilla kulübünün 2017-2018 sezonu sonrası UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılması durumunda 250.000 Euro net tutar ek ve bir defaya mahsus olarak tarafımıza ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur." 

Etiketler: fenerbahçe, sevilla, Simon Kjaer


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