Fenerbahçe, Kjaer’in yerine Gomez’i istiyor

Fenerbahçe’de yeni hedef Milan’ın Paraguaylı defans oyuncusu Gustavo Gomez. Sevilla’ya transfer olan Simon Kjaer'in boşluğu doldurmak isteyen sarı-lacivertliler arayışlarını sürdürüyor. Bu bölge için ilk olarak Bayern Münih’te sözleşmesi biten Holger Badstuber ile ilgilenen Fenerbahçe’nin yeni hedefinin Milan'ın 24 yaşındaki defans oyuncu Gustavo Gomez olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe’nin Gomez’e öncelik verdiği belirtilirken, yönetim kısa süre içerisinde Paraguaylı stoperi kiralamak için Milan ile temasa geçecek. Gustavo Gomez geçtiğimiz sezon Milan'da 19 maçta forma giydi.

Kaan Kızıl