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Fenerbahçe- Krasnodar maçında Emenike kadroya alınmadı

Krasnodar ile deplasmanda oynanan maçta ilk 11’de sahaya çıkan ancak hayal kırıklığı yaratıp Kasımpaşa maçında yedek bekleyen Emenike, Krasnodar maçının kadrosuna alınmadı.

Fenerbahçe- Krasnodar maçında Emenike kadroya alınmadı

22 Şubat 2017 20:46

Gregory van der Wiel ile birlikte ilk yarının ortalarında yönetim tarafından kadro dışı bırakılan ve devre arasının ardından affedilen Emenike, Krasnodar maçının kadrosuna alınmadı. Rusya’da oynanan ilk maçta ilk 11’de sahaya çıkan ve oyunda kaldığı sürece oldukça etkisiz bir görüntü çizen Nijeryalı oyuncu, bu performansının ardından Kasımpaşa ile oynanan lig maçında yedek beklemişti. Teknik Direktör Dick Advocaat, Nijeryalı oyuncuyu Krasnodar maçının kadrosuna dahil etmedi. Emenike ile birlikte kadro dışı kalan ve affedilen Van der Wiel ise 18 kişilik kadroda kendisine yer buldu.

Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort 
 

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Etiketler: emenike, fenerbahçe, Krasnodar


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