Fenerbahçe - Kukesi canlı izle

Fenerbahçe - Kukesi maçı canlı izleme bilgileriyle bu akşam oynanacak olan karşılaşayı HD kalitede canlı izleyebilirsiniz
Fenerbahçe - Kukesi maçı ne zaman?
Fenerbahçe ile Kukesi. 13 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe - Kukesi maçını Smart Spor yayınlayacak.
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İŞTE FENERBAHÇE'NİN SON 5 MAÇI
SSL 08.12 Bursaspor 0 - 1 Fenerbahçe
TÜK 13.12 Adana Demir 1 - 4 Fenerbahçe
SSL 18.12 Fenerbahçe 2 - 0 Karabükspor
SSL 23.12 Konyaspor 1 - 1 Fenerbahçe
TÜK 27.12 Fenerbahçe 2 - 0 İstanbulspor
Arnavut Ligi'nde 4. sırada olan Kukesi'nin son 5 maçı ise şöyle
ARNK 13.12 Kukesi 5 - 1 Erzeni
ARNV 17.12 Teuta 1 - 2 Kukesi
ARNV 22.12 Kukesi 1 - 2 Luftetari
HAZ 08.01 Kayserispor 1 - 2 Kukesi
HAZ 10.01 Bursaspor 1 - 2 Kukesi
Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Erten, Yiğithan, Neustadter, Isla, Serhat, Mehmet Topal, Oğuz, Valbuena, Samed, Soldado, Alper Potuk