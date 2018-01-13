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Fenerbahçe - Kukesi canlı izle

Fenerbahçe - Kukesi arasında oynanacak hazırlık karşılaşması ile tüm bilgiler bu haberimizde yer alıyor. Heyecan seviyesi bir hayli yüksek olacak maçı donmadan kesintsiz bir şekilde şifresiz canlı izleme imkanına sahip olabilirsiniz. İşte Fenerbahçe - Kukesi maçı canlı izleme bilgileri.

Fenerbahçe - Kukesi canlı izle

13 Ocak 2018 20:29

Fenerbahçe - Kukesi maçı canlı izleme bilgileriyle bu akşam oynanacak olan karşılaşayı HD kalitede canlı izleyebilirsiniz

Fenerbahçe - Kukesi maçı ne zaman? 

Fenerbahçe ile Kukesi. 13 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe - Kukesi maçını Smart Spor yayınlayacak.

FENERBAHÇE KUKESİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ(ÜYELİK GEREKTİREBİLİR)

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DİKKAT: ÜYELİK GEREKTİREBİLİR

İŞTE FENERBAHÇE'NİN SON 5 MAÇI

SSL 08.12 Bursaspor 0 - 1 Fenerbahçe
TÜK 13.12 Adana Demir 1 - 4 Fenerbahçe
SSL 18.12 Fenerbahçe 2 - 0 Karabükspor
SSL 23.12 Konyaspor 1 - 1 Fenerbahçe
TÜK 27.12 Fenerbahçe 2 - 0 İstanbulspor

Arnavut Ligi'nde 4. sırada olan Kukesi'nin son 5 maçı ise şöyle

ARNK 13.12 Kukesi 5 - 1 Erzeni
ARNV 17.12 Teuta 1 - 2 Kukesi
ARNV 22.12 Kukesi 1 - 2 Luftetari
HAZ 08.01 Kayserispor 1 - 2 Kukesi
HAZ 10.01 Bursaspor 1 - 2 Kukesi            

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Erten, Yiğithan, Neustadter, Isla, Serhat, Mehmet Topal, Oğuz, Valbuena, Samed, Soldado, Alper Potuk

 

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