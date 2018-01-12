Fenerbahçe - Kukesi hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Canlı Skor)

Fenerbahçe - Kukesi maçı ne zaman?

Fenerbahçe ile Kukesi. 13 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe - Kukesi maçını Smart Spor yayınlayacak.

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İŞTE FENERBAHÇE'NİN SON 5 MAÇI

SSL 08.12 Bursaspor 0 - 1 Fenerbahçe

TÜK 13.12 Adana Demir 1 - 4 Fenerbahçe

SSL 18.12 Fenerbahçe 2 - 0 Karabükspor

SSL 23.12 Konyaspor 1 - 1 Fenerbahçe

TÜK 27.12 Fenerbahçe 2 - 0 İstanbulspor

Arnavut Ligi'nde 4. sırada olan Kukesi'nin son 5 maçı ise şöyle

ARNK 13.12 Kukesi 5 - 1 Erzeni

ARNV 17.12 Teuta 1 - 2 Kukesi

ARNV 22.12 Kukesi 1 - 2 Luftetari

HAZ 08.01 Kayserispor 1 - 2 Kukesi

HAZ 10.01 Bursaspor 1 - 2 Kukesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ikinci yarı planlarında Ozan Tufan'ın yer almadığını belirtirken, Hollandalı oyuncu Robin van Persie'nin ayrılmasının yüksek ihtimal olduğunu söyledi.

Sarı-lacivertli takımın teknik patronu Aykut Kocaman, Antalya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kanarya'nın deneyimli teknik direktörü, devre arasının kendileri için faydalı olduğunu belirterek, "İlk haftaları tahmin etmek kolay değil ama ilerleyen haftalarda daha iyi olacağımızı söyleyebilmek mümkün. Telafinin azaldığı bir ligde Göztepe maçıyla başlayacağız. İyi başlayacağımızı düşünüyorum" dedi.

"Van Persie hakkında konuşmak iki tarafa da fayda sağlamaz"

İkinci yarıda kadroda düşünmediği futbolcularla ilgili de açıklamalarda bulunan Kocaman, "Van Persie hakkında konuşmak iki tarafa da fayda sağlamaz. Bir ayrılık gerekiyordu ve bunun olma ihtimali yüksek görünüyor. Ozan ile yaptığım görüşmeler ikimizin arasında. Bunları anlatamam. Söyleyebileceğim tek şey, ikinci yarıda planlarım içerisinde Ozan Tufan yok. Ben özel hayata girmem, saçmalık. İş hayatına yansıtmazsa düşünmem. Yerli-yabancı herkese aynı davranırım. Ben neysem öyle davranıyorum. Ben meslek konusunda oyuncularımın aidiyet duygusunu taşımasını istiyorum. Disiplin ile ilgili saygısızlık olursa bu göğüsleyeceğim bir şey olamaz Benim insani ve mesleki yapım insan harcamaya yönelik değil. Ben hep nasıl daha faydalı olabiliriz diye düşünürüm. Tabii istemeden hatalar yapmışımdır. Ozan Tufan ile ilgili kararım sadece saha içi" ifadelerini kullandı.

"Transfer yapmasak bile..."

Aykut Kocaman, devre arasında transfer yapmanın çok zor olduğunu da vurgulayarak, "Transfer yapmasak bile bu oyuncu grubu, şampiyonluk yarışında son ana kadar olacaktır. Kaliteli bir kadromuz var. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu kampın ikinci döneme büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"Elif Elmas, şapkadan tavşan çıkartacak bir oyuncu değil"

Elif Elmas ile ilgili bir soruya ise sarı-lacivertli takımın teknik patronu, şöyle cevap verdi:

"Elif Elmas sadece 18 yaşında bir oyuncu. Onu kurtarıcı olarak görmek zarar veriyor. Şapkadan tavşan çıkartacak bir oyuncu değil. Ama gelişimi sürerse harika bir takım oyuncusu olacak. Benim Oğuz Kaan ve

Elif'ten de beklentim var. Ama bu uzun süreçte olacaktır. 1.5 yıl sonra Fenerbahçe'ye hizmet edeceklerdir. Kadroya yazılmaları lazım."

Yapacakları transferin çok üst düzeyde bir oyuncu olması gerektiğinin altını çizen Kocaman, "Transfere kapalı değilim ancak gelen oyuncunun çok üst düzey seviyede olması gerekiyor. Bu istediğimiz seviyedeki oyuncuların maliyeti de 15-20 milyon Euro'yu buluyor" sözlerini sarf etti.

"Kafamızda bir senaryo var"

Oyuncularını sahaya sürerken yeteneklerine uygun roller vermeye çalıştıklarını belirten Fenerbahçe'nin teknik patronu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mehmet Topal ve Josef'e yeteneklerine uygun roller vermeye çalışıyoruz. Herkesi Valbuena ve Giuliano gibi oynatamayız. Kafamızda bir senaryo var. En iyi bildiklerini yaptırıyoruz. İkinci devre, birinci yarıya göre daha iyi olacak. Bu inançtayım. Daha fazla puan kazanacağımız düşüncesindeyim. Hayalim 3. bölgede oynayan bir takım. Tam tersi yöne çekilmesine gerçekten çok şaşırıyorum. Bugünkü oyunda şapkadan tavşan çıkaran oyuncularınız yoksa bir şeyler elde etme şansınız yok. Yapabileceğimiz; yardımlaşma, rolleri dağıtma, bükme tarifim, fizik gücü."

Emre Belözoğlu'nun transfer edilip edilemeyeceği ile ilgili bir soru üzerine ise Kocaman, kendisine bu konuda bir bilgi gelmediğini ne Emre ile ne de yönetimle bu konuda konuşmadığını söyledi.